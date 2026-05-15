Dignità, legge e contrasto alla criminalità: il messaggio del Papa all'assemblea Osce

Il Papa, nell'udienza con i partecipanti alla conferenza interparlamentare Osce, ha sottolineato che rispetto della dignità e superiorità della legge sono indispensabili per prevenire e contrastare la criminalità organizzata

Nel corso dell’udienza del 15 maggio 2026 con i delegati partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE, il Papa ha rinnovato un richiamo fondamentale: la convivenza civile si regge sul rispetto della dignità umana e sul primato della legge. Questo monito si inserisce nel contesto dei lavori svoltisi a Roma il 14 e 15 maggio nella Sala della Regina, dove parlamentari e rappresentanti istituzionali si sono confrontati sui fenomeni criminali transnazionali e sulle strategie di risposta.

L’attenzione del Pontefice si è concentrata sull’idea che nessun individuo o gruppo, a prescindere dallo status o dal potere, possa legittimare la violazione dei diritti altrui. Nel suo intervento il Papa ha insistito sulla necessità di collegare le misure di contrasto alla criminalità con il rispetto dei diritti umani, invitando a coinvolgere non solo le forze dell’ordine ma l’intera società civile, a livello nazionale e internazionale.

Il messaggio del Papa alle istituzioni

Il discorso pronunciato durante l’udienza ha messo in evidenza che una società stabile e giusta non può fondarsi sulla volontà arbitraria di pochi, ma deve trovare nella legge la propria garanzia. Tale principio è stato presentato come condizione per impedire che gruppi criminali o attori singoli possano ledere la dignità e i diritti delle comunità.

Il Papa ha altresì collegato la lotta alla criminalità organizzata alla promozione e alla protezione dei diritti umani universali, prospettando un approccio che integri repressione e prevenzione, con il coinvolgimento di attori pubblici e privati.

La responsabilità condivisa

Nell’enfasi sul ruolo collettivo, il Pontefice ha richiamato l’importanza di politiche che uniscano l’azione delle forze dell’ordine a percorsi di educazione, inclusione e sostegno sociale. L’idea è che la risposta al crimine non possa limitarsi alla sola reazione penale: servono interventi strutturali che tutelino le vittime, riducano le cause di fragilità sociale e favoriscano il reinserimento. In questo senso, il riferimento alla tutela dei diritti non è solo etico ma anche strategico per aumentare la resilienza delle comunità.

La conferenza: temi e priorità

I lavori della conferenza, ospitati dalla Delegazione italiana dell’Assemblea Parlamentare OSCE, hanno posto al centro il contrasto al traffico di droga con particolare attenzione alla minaccia rappresentata da fentanil e da altri oppioidi sintetici. Le sessioni hanno previsto dibattiti sull’identificazione delle nuove rotte e sulle tecniche investigative volte a individuare i flussi finanziari illeciti, oltre a confronti su politiche di prevenzione e strumenti legislativi per smantellare le reti criminali che operano a livello internazionale.

Approcci operativi e normativi

Tra i temi pratici discussi figura la necessità di rafforzare la cooperazione tra parlamenti, forze dell’ordine e autorità giudiziarie per migliorare lo scambio di informazioni e le attività di contrasto. È emerso altresì il ruolo cruciale delle normative capaci di colpire i profitti criminali e di proteggere le vittime, accompagnato dalla convergenza sulle best practice in materia di indagini finanziarie e controllo delle sostanze pericolose.

Partecipanti, calendario e ricadute politiche

La due giorni romana ha visto gli interventi di rappresentanti nazionali e delegazioni, tra le quali quella sammarinese composta dai consiglieri Oscar Mina, Sara Conti e Michele Muratori. L’apertura ufficiale è stata segnata dai saluti del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del Presidente della Delegazione italiana, Eugenio Zoffili, con la trasmissione in diretta webtv delle sessioni. Sul tavolo anche il tema della continuità con l’edizione precedente, tenutasi il 5 e 6 giugno 2026, e la prospettiva di tradurre i risultati dei dibattiti in azioni concrete a livello parlamentare e transnazionale.

La combinazione del monito del Papa e delle proposte emerse durante la conferenza sottolinea che la lotta alla criminalità organizzata richiede strumenti repressivi efficaci ma anche politiche di prevenzione, tutela sociale e rispetto dei diritti. Solo integrando questi elementi sarà possibile consolidare lo stato di diritto e difendere la sicurezza e la dignità delle comunità colpite.