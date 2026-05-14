Con il mese di maggio si avvicina l’estate e quindi il pensiero su dove andare in vacanza anche se complice il difficile scenario internazionale risulta abbastanza complesso muoversi oltre confine, anche se naturalmente rimangono le località italiane famose per la loro bellezza e qualità, dati forniti da svariate organizzazioni europee.
Come si ottiene il riconoscimento
Il riconoscimento di Bandiere Blu si ottiene tramite un’analisi delle acque fatte negli ultimi 4 anni ed i cui risultati devono essere eccellenti per la balneazione; campionamenti delle acque durante le stagioni estive; efficienza della depurazione delle acque; raccolta differenziata ed altri dati che permettono ai turisti di godere di un soggiorno eccellente.
Questo premio viene assegnato da una ONG che ogni anno cerca e verifica i posti migliori dove godere di un soggiorno e di un’esperienza di balneazione al massimo possibile.
257 comuni italiani e 14 novità
Le Bandiere Blu per l’anno 2026 in Italia sono state assegnate ad un totale di 257 comuni, la regione con il maggior numero di Bandiere Blu resta la Liguria con 35,il podio vede Puglia e Calabria entrambe a 27.
Il totale è cresciuto di 11 luoghi rispetto ai 246 del 2025.
Riportiamo di seguito da SkyTG24.it i luoghi delle 14 nuove bandiere blu nel nostro paese:
Calabria Amendolara (Cosenza), Montegiordano (Cosenza), Falerna (Catanzaro), Locri (Reggio Calabria); in Emilia Romagna Rimini; in Liguria Andora (Savona), Taggia (Imperia); in Lombardia Limone sul Garda (Brescia); in Puglia Morciano di Leuca (Lecce), Tricase (Lecce); in Sardegna Teulada (Sulcis Iglesiente); in Sicilia Ispica (Ragusa), Lipari (Messina); in Toscana Monte Argentario (Grosseto).