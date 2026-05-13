Classifica dei presidenti di Regione: Fedriga leader, presenza significativa del Sud nella top 5

Unʼindagine d’opinione realizzata da Swg per l’agenzia Ansa fotografa il gradimento dei presidenti delle Regioni italiane, restituendo una classifica che mescola conferme e scostamenti rispetto alla rilevazione precedente. Al vertice si posiziona il governatore del Friuli Venezia Giulia, seguito dal titolare della Regione Veneto, mentre nella fascia alta della graduatoria compaiono anche diversi leader del Sud.

I nomi in vetta alla classifica

Nella rilevazione il più apprezzato risulta essere Massimiliano Fedriga, che raccoglie il 65% di consenso, segnando un lieve aumento rispetto alla precedente misurazione. Alle sue spalle si colloca Alberto Stefani con il 58%. Tre presidenti meridionali figurano invece nei primi cinque posti: il presidente della Calabria è terzo con il 53%, mentre in quarta posizione si trova il governatore della Puglia al 51% e al quinto posto compare il presidente campano con il 47%.

Questi risultati mostrano come la geografia del consenso non segua rigidamente linee nord-sud, ma rifletta equilibri politici e amministrativi locali.

Significato dei dati in cima

L’alta collocazione di Fedriga e Stefani sottolinea la rilevanza delle leadership regionali del Nord, ma la presenza di tre governatori del Sud nella top five indica una dinamica di consenso meno scontata.

Il dato va interpretato considerando fattori come la gestione di emergenze, la visibilità pubblica e i risultati amministrativi locali, elementi che spesso pesano più dei soli riferimenti partitici quando gli elettori valutano un presidente di Regione.

Variazioni e posizioni intermedie

La fascia centrale della classifica include diversi nomi con valori di gradimento compresi tra il 45% e il 40%. Al sesto posto si registra un pareggio al 45% tra i presidenti di Emilia-Romagna e Umbria, con la governatrice umbra che ha subito la flessione più marcata rispetto alla rilevazione precedente, perdendo otto punti percentuali. Più sotto troviamo il presidente della Toscana al 42% e quello del Piemonte al 40%, entrambi con cali moderati rispetto alla precedente misurazione.

Andamenti significativi

Nel segmento successivo emergono figure con consensi intorno al 37% e al 35%, mentre altri governatori chiudono la graduatoria con percentuali inferiori. Alcuni nomi mostrano stabilità rispetto alla rilevazione precedente, altri segnano perdite di alcuni punti: questi movimenti, pur non rivoluzionando la classifica, offrono indizi utili su come la percezione pubblica possa cambiare in funzione di scelte amministrative, comunicazione politica e contesti regionali.

Geografia politica e implicazioni

L’analisi del sondaggio conferma una pluralità di equilibri: al fianco di presidenti del Nord con ampi consensi si leggono presenze consolidate del Centro-Sud nella parte alta della graduatoria. I risultati riflettono non solo il peso delle singole amministrazioni, ma anche la capacità dei governatori di interpretare le aspettative locali. In alcuni casi, come per il presidente calabrese, il dato di gradimento segue una conferma elettorale che ha rafforzato la legittimazione politica sul territorio.

Contesti elettorali e percezione pubblica

La misurazione registra, inoltre, che il governatore della Calabria ha consolidato il suo ruolo dopo la vittoria elettorale nei primi di ottobre 2026, evento che ha segnato un momento significativo nella storia regionale. Questo esempio illustra come i successi elettorali possano tradursi in un rafforzamento del consenso popolare, almeno nell’immediato, sottolineando il legame stretto tra performance elettorale e indicatori di gradimento.

In sintesi, il sondaggio Swg offre una mappa dei consensi ai presidenti di Regione dove emergono conferme di leadership, sorprese territoriali e fluttuazioni che raccontano le particolarità amministrative e politiche di ciascun territorio. L’interpretazione di questi dati richiede attenzione ai contesti locali e agli eventi elettorali che possono influenzare la percezione dei cittadini nel breve e medio termine.