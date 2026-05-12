Ex sindaca di Arcadia ha confermato di aver gestito una piattaforma pro-Pechino senza avvisare il governo degli Stati Uniti; il caso solleva dubbi su trasparenza e ruoli pubblici

La ex sindaca di una rinomata città della contea di Los Angeles ha ammesso davanti alle autorità federali di aver svolto attività per conto della Cina senza la necessaria informativa alle autorità statunitensi. Secondo il Dipartimento di Giustizia, la vicenda riguarda l’accusa di aver agito come agente illegale di un governo straniero per un arco di tempo che va dalla fine del 2026 al 2026; il riconoscimento di colpevolezza è stato formalizzato con un patteggiamento a una sola imputazione.

Il caso coinvolge anche una testata online rivolta ai cinesi-americani, gestita dall’ex sindaca insieme a un altro uomo. Le autorità sostengono che la piattaforma abbia pubblicato contenuti favorevoli al governo di Pechino, inclusi materiali che negavano accuse internazionali su presunti abusi contro la minoranza uigura. Dopo l’annuncio dell’accordo con la giustizia federale, la politica ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico locale e ora rischia una pena massima di 10 anni di reclusione.

La rete mediatica e le accuse principali

Secondo gli atti dell’accusa, la donna gestiva il sito denominato US News Center, presentato come fonte d’informazione per cittadini di origine cinese residenti negli Stati Uniti. Le autorità affermano che alcuni articoli pubblicati erano in realtà orientati a sostenere la narrativa del governo della Repubblica Popolare Cinese, e che la testata ha ripubblicato un saggio attribuito a funzionari cinesi che contestava le accuse di genocidio nella regione dello Xinjiang.

In questo contesto il termine propaganda pro-Pechino è utilizzato dagli inquirenti per descrivere contenuti finalizzati a promuovere gli interessi politici del governo straniero senza la dovuta trasparenza.

Collaborazioni e precedenti collegamenti

La gestione del progetto digitale era condivisa con un cittadino californiano che in precedenza aveva ammesso analoghe responsabilità: quell’uomo è stato condannato a quattro anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole nel processo conclusosi nell’ottobre 2026. Le autorità federali ritengono che i compiti svolti da entrambi abbiano incluso l’esecuzione di direttive ricevute da funzionari cinesi, senza che fosse resa nota la natura di tali rapporti al governo statunitense. L’accusa sottolinea l’importanza di distinguere tra attività giornalistica legittima e azioni coordinate con un potere straniero che mirano a influenzare l’opinione pubblica.

Implicazioni legali e reazioni pubbliche

La persona coinvolta ha accettato il patteggiamento e ora affronta potenziali sanzioni penali, con una pena massima prevista di 10 anni. I suoi legali, Brian A Sun e Jason Liang, hanno diffuso una nota in cui chiedono comprensione e spiegano che la condotta oggetto dell’accordo riguardava la sua vita privata e una piattaforma mediatica che, sostengono, era gestita in collaborazione con una persona che lei credeva fosse il suo fidanzato. Nel comunicato viene ribadito che tale attività non avrebbe interessato l’esercizio delle sue funzioni pubbliche come sindaca, e che il suo impegno verso la comunità di Arcadia è rimasto costante.

Posizione delle autorità federali

Il Dipartimento di Giustizia e la Sezione Sicurezza Nazionale hanno espresso preoccupazione per la situazione: l’idea di un eletto che ha eseguito indicazioni provenienti da funzionari di un governo estero senza renderle note è stata definita particolarmente allarmante. L’assistente del procuratore generale per la sicurezza nazionale, John A Eisenberg, ha sottolineato che i rappresentanti eletti dovrebbero operare esclusivamente per gli interessi delle popolazioni che rappresentano, evidenziando come la mancata trasparenza indebolisca la fiducia pubblica. Da parte sua, l’ambasciata cinese a Washington non ha fornito una replica immediata alle richieste di commento.

Contesto internazionale e riflessi geopolitici

Il procedimento è stato seguito con attenzione anche per le possibili ricadute diplomatiche: la notizia arriva in un momento in cui le relazioni tra Washington e Pechino sono sotto osservazione a causa di incontri ad alto livello tra i due capi di Stato. Tra i temi citati come oggetto di confronto vi sono il commercio internazionale, la situazione di Taiwan e questioni di sicurezza regionale; in tale quadro, episodi di possibile interferenza mediatica assumono una rilevanza amplificata perché possono influenzare percezioni e rapporti bilaterali.

Conseguenze locali e spunti di riflessione

Per la comunità di Arcadia, nota per la sua prosperità e per la presenza di numerosi cittadini di origine asiatica, il caso apre un dibattito sulla responsabilità degli amministratori locali, sulla tutela dell’informazione e sui confini tra impegno civico e condotte private. La vicenda invita a riflettere sul significato di trasparenza nella vita pubblica e su come bilanciare la libertà di espressione con la necessità di chiarire rapporti che potrebbero avere implicazioni per la sicurezza nazionale.