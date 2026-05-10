Aldo Moro: il caso via Caetani e la giornata della memoria

Il 9 maggio 1978 segna una svolta drammatica nella storia italiana: quel giorno fu trovato il corpo di Aldo Moro nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani, nel cuore di Roma. La scoperta chiuse i 55 giorni di prigionia iniziati con il rapimento avvenuto il 16 marzo 1978 in via Fani, dove persero la vita i cinque uomini della scorta.

In questo articolo ricostruiamo i fatti principali, il contesto politico e il valore simbolico della ricorrenza che, a partire dal 2007, è dedicata alle vittime del terrorismo.

La vicenda rimane una ferita aperta nella memoria collettiva: tra indagini, ipotesi e controversie, emergono elementi certi come la dinamica del ritrovamento e i protagonisti più direttamente coinvolti. Tra i documenti rimasti, il cosiddetto Memoriale scritto dallo stesso Moro durante la prigionia rappresenta una testimonianza cruciale.

Ripercorriamo i passaggi chiave senza separare i fatti dalle domande ancora irrisolte, per mantenere viva la memoria e favorire la comprensione degli eventi.

Il ritrovamento in via Caetani

La macchina fu individuata contromano in una traversa di via delle Botteghe Oscure, a pochi passi da sedi politiche rilevanti dell’epoca. All’interno del bagagliaio la scena che sconvolse l’Italia: il corpo di Aldo Moro, avvolto in una coperta, con segni evidenti di ferite da arma da fuoco.

Secondo le ricostruzioni tecniche, il ritrovamento avvenne nelle prime ore del pomeriggio; alcune fonti indicano minuti e passaggi specifici che furono poi confermati dagli accertamenti forensi. La foto pubblicata nelle ore successive contribuì a raccontare al Paese la drammaticità dell’evento.

La telefonata e la segnalazione

La scoperta non fu casuale: poco prima dell’individuazione del veicolo, uno dei brigatisti contattò persone vicine a Moro per indicare il luogo dove si trovava il corpo. La chiamata, attribuita a un esponente delle Brigate Rosse, diede indicazioni sufficienti perché si raggiungesse il punto esatto in via Caetani. Accanto al ritrovamento emersero anche elementi contraddittori e versioni divergenti sulle ore esatte della morte e sul luogo in cui essa fu consumata, alimentando negli anni molte discussioni e indagini parallele.

Il contesto politico e le responsabilità

Il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro avvennero in un periodo segnato da violenze che la storia ha definito come anni di piombo. In quei mesi, la tensione tra forze politiche, estremismi di sinistra e di destra e le risposte dello Stato fecero emergere fragilità istituzionali e difficoltà operative. Le indagini portarono ad attribuire ruoli diretti a singoli membri delle BR; le successive procedure giudiziarie ricostruirono sequenze, armi utilizzate e responsabilità individuali.

Protagonisti dell’esecuzione e accertamenti

Nei processi furono indicati nomi specifici tra coloro che parteciparono all’esecuzione: in base alle sentenze e agli atti investigativi, due persone risultano direttamente coinvolte nell’atto finale, mentre altri componenti del gruppo ebbero ruoli di supporto. Le perizie tecniche citarono l’uso di armi come la Skorpion e ricostruirono il numero dei colpi che portarono alla morte. Non tutte le zone d’ombra sono state chiarite, e alcune ricostruzioni restano oggetto di dibattito nel mondo giudiziario e scientifico.

La memoria pubblica e la Giornata delle vittime

Per conservare la memoria di quelle vittime e segnare il valore delle istituzioni democratiche, il Parlamento ha istituito nel 2007 una giornata nazionale dedicata alle persone cadute per il terrorismo. Il giorno della memoria ha una funzione civile: ricordare, accompagnare i familiari delle vittime e promuovere una riflessione pubblica sui pericoli della violenza politica. Ogni anno, il 9 maggio assume così un carattere simbolico che lega il singolo episodio dell’uccisione di Aldo Moro a una più ampia riflessione storica.

Commemorazione e pratiche del ricordo

Le famiglie delle vittime, le istituzioni e le associazioni promuovono cerimonie e iniziative culturali che rinnovano l’impegno contro ogni forma di terrorismo. In alcuni casi le famiglie hanno scelto il silenzio e il raccoglimento privato; in altri il confronto pubblico ha permesso di mantenere viva la memoria collettiva. La giornata serve anche a ricordare che il rispetto delle regole democratiche e la tutela dello Stato di diritto sono antidoti indispensabili contro la violenza politica.

Il ritrovamento in via Caetani resta una delle immagini più emblematiche di quegli anni: non solo per la brutalità dell’atto, ma per le domande che ha lasciato aperte sul piano politico, investigativo e morale. Il 9 maggio rimane così una data in cui l’Italia si interroga sul proprio passato e ribadisce l’impegno a non dimenticare le vittime del terrorismo e il valore delle istituzioni.