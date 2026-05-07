NCC, Conftrasporto lancia il nuovo coordinamento nazionale del settore

Conftrasporto, la Confederazione del sistema Confcommercio presieduta da Pasquale Russo e rappresentativa di imprese e associazioni del trasporto e della logistica, punta sul comparto del Noleggio con conducente (NCC) e dà vita a un nuovo coordinamento nazionale dedicato al settore. Negli ultimi...

Conftrasporto, la Confederazione del sistema Confcommercio presieduta da Pasquale Russo e rappresentativa di imprese e associazioni del trasporto e della logistica, punta sul comparto del Noleggio con conducente (NCC) e dà vita a un nuovo coordinamento nazionale dedicato al settore.

Negli ultimi mesi hanno aderito a Conftrasporto diversi operatori del comparto, tra cui Uber Italia e Bolt Italia, insieme ad aziende di riferimento come Ferretti Limousine, SkyRoad236 e DriverX, oltre ad associazioni di categoria quali MuoverSì – Federazione NCC e Mobilità.

Realtà differenti per dimensioni e modelli di business, ma accomunate dalla volontà di rafforzare la rappresentanza del settore nei confronti di Governo, Parlamento e amministrazioni locali.

Una piattaforma comune per la mobilità

L’iniziativa assume particolare rilievo perché riunisce, all’interno di una grande confederazione nazionale, soggetti portatori di interessi e sensibilità diverse, ma uniti dall’obiettivo di costruire una piattaforma condivisa sul futuro della mobilità delle persone, considerata un settore strategico per l’intero sistema economico del Paese.

Incontri con istituzioni e decisori politici

Già nei prossimi giorni il coordinamento NCC di Conftrasporto avvierà una serie di incontri con rappresentanti di Parlamento, Governo e amministrazioni regionali.

L’obiettivo è presentare il piano di lavoro del nuovo coordinamento e portare all’attenzione delle istituzioni dati, analisi e proposte sul trasporto pubblico non di linea in Italia.

Roma, 7 maggio 2026