La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia, da quanto si apprende da fonti online, sta indagando con un’istruttoria per ipotesi di danno erariale sull’Arena Santa Giulia, la struttura che ha ospitato le gare di Hockey alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi 2026, ipotesi di danno erariale: indagini sull’Arena Santa Giulia

Come riporta l’Ansa, la Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con una istruttoria per ipotesi di danno erariale sull’Arena Santa Giulia, che ha ospitato l’impianto di Hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. E’ stata dunque avviata un’istruttoria per i cosiddetti “extracosti” coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro.

Ciò è quanto si apprende in merito a una attività della Guardia di Finanza di Milano che sta acquisendo, tramite un ordine di esibizione, documenti negli uffici del Comune di Milano.

Olimpiadi 2026, indagine della Corte dei Conti sull’Arena Santa Giulia: cosa sappiamo

Secondo gli accordi l’impianto doveva essere costruito dal colosso privato tedesco Eventim senza ricorrere ai fondi pubblici.

Nonostante ciò, a fine febbraio 2026 era uscita la notizia che, a causa dei costi di costruzione lievitati, Evd Milan Srl, del gruppo Eventim, avrebbe richiesto 134 milioni di euro di “extra costi” rispetto a quelli preventivati da coprire con finanziamenti pubblici da parte degli enti statali coinvolti nella gestione dell’evento olimpico. Secondo però quanto emerso successivamente, un’analisi tecnica degli uffici comunali aveva calcolato una cifra più bassa, ovvero di poco superiore ai 50 milioni di euro. Visto che alcuni aspetti sembrerebbero non tornare, la Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia, guidata da Paolo Evangelista, ha deciso di aprire un’istruttoria contabile al fine di verificare eventuali profili di danno erariale. Al momento non sarebbe stata formulata alcuna contestazione, si tratterebbe infatti solamente di una apertura di istruttoria per le verifiche.