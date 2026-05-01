Scontro su Iran: 61% degli americani ritiene l'attacco un errore, crescono le preoccupazioni economiche

Un sondaggio nazionale rivela che la maggioranza degli americani giudica l'uso della forza contro l'Iran un errore e che gli effetti economici, tra cui l'aumento dei prezzi dei carburanti, stanno già modificando i comportamenti quotidiani

Un nuovo sondaggio congiunto di ABC News, The Washington Post e Ipsos, pubblicato il 1 maggio 2026 e condotto dal 24 al 28 aprile 2026, mostra un quadro di crescente insoddisfazione pubblica rispetto all’intervento militare contro l’Iran. La ricerca indica che il 61% degli intervistati ritiene che la decisione di usare la forza militare sia stata un errore, mentre solo il 36% la giudica corretta.

Questo risultato si inserisce in un contesto in cui le preoccupazioni per il costo della vita e per l’impatto economico della crisi internazionale stanno guadagnando centrale attenzione nelle valutazioni degli elettori.

Risultati principali e percezioni sulla strategia

Il sondaggio mette in evidenza come gli americani siano divisi non solo sul merito dell’intervento, ma anche sulla sua efficacia.

Il 39% degli intervistati considera le azioni militari finora non riuscite, il 19% le giudica positive, mentre il 41% ritiene che sia troppo presto per dirlo. Queste risposte sottolineano un clima di incertezza: molti giudicano negativamente l’operazione, ma una parte consistente preferisce attendere sviluppi futuri prima di formulare un giudizio definitivo.

Incoerenza con le promesse elettorali

Quasi la metà degli intervistati, il 46%, vede l’attacco come incoerente rispetto alle dichiarazioni fatte dal presidente durante la campagna elettorale, in particolare rispetto all’impegno a evitare guerre inutili. Questo elemento di dissonanza tra parola pubblica e azione concreta ha contribuito a un calo nelle valutazioni sull’operato presidenziale e si riflette in un maggior numero di cittadini preoccupati per la direzione della politica estera.

Impatto economico e comportamenti quotidiani

Le ripercussioni economiche della crisi si manifestano in comportamenti tangibili: il 44% degli intervistati ha ridotto l’uso dell’auto per risparmiare carburante, mentre il 42% ha tagliato spese domestiche. Tra coloro che guadagnano meno di 50.000 dollari l’anno, queste percentuali aumentano rispettivamente al 56% e al 59%, evidenziando come l’onere della crisi ricada in modo più pesante sulle fasce di reddito più basse. Il prezzo del carburante e l’inflazione alimentare sono percepiti come effetti diretti della guerra che incidono sui bilanci familiari.

Conseguenze sulla popolarità politica

In parallelo alle difficoltà economiche, il sondaggio rileva un calo delle approvazioni presidenziali; gli elettori citano questioni economiche e il costo della vita come fattori principali di insoddisfazione. Nonostante ciò, il sostegno all’intervento è rimasto solido all’interno del Partito Repubblicano: quasi l’80% dei repubblicani considera la decisione di attaccare l’Iran corretta, anche se all’interno dello stesso blocco vi è scetticismo sul fatto che l’operazione possa essere già considerata un successo.

Come è stato condotto il sondaggio

La rilevazione si basa su un campione nazionale di 2.560 adulti statunitensi e utilizza il KnowledgePanel di Ipsos, una rete di intervistati reclutati tramite address-based sampling e progettata per essere rappresentativa della popolazione. Il sondaggio impiega procedure di pesi statistici per correggere deviazioni rispetto ai parametri demografici e include controlli di qualità che hanno escluso alcuni rispondenti per condizioni specifiche. Questi dettagli metodologici aiutano a interpretare i risultati e a valutarne la robustezza in termini di significatività.

Confronti storici e contesto internazionale

Secondo l’analisi del sondaggio, il livello di impopolarità dell’azione militare ricorda fasi critiche di conflitti passati come la guerra in Iraq nel 2006 e, in misura diversa, il clima di opinione durante la guerra del Vietnam nei primi anni ’70. A livello globale, ricerche simili di Ipsos mostrano che la distanza geografica incide sulla percezione del rischio, ma che l’effetto economico può trascendere i confini: quando l’aumento dei prezzi tocca le tasche dei cittadini, l’interesse e la preoccupazione pubblica si amplificano anche fra chi è lontano dal fronte.

In sintesi, il sondaggio del 1 maggio 2026 evidenzia una maggioranza di americani critica verso l’uso della forza contro l’Iran e preoccupata per l’impatto economico sulle famiglie. Le divisioni partigiane restano profonde, ma gli effetti pratici della crisi, come l’aumento dei costi energetici, stanno già modificando scelte e priorità degli elettori.