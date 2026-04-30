Proroga concessioni balneari respinta: cosa cambia per Sicilia, Sardegna e Calabria

La proposta di allungare le concessioni fino al 2030 è stata cassata dalla commissione Bilancio per incompatibilità con l'articolo 81 e per i vincoli imposti dalla direttiva Bolkestein

La vicenda delle concessioni balneari è tornata al centro del dibattito istituzionale quando la commissione Bilancio del Senato ha respinto un emendamento presentato dalla Lega nel contesto del cosiddetto decreto Ponte. L’intervento mirava a prorogare di tre anni alcune concessioni nelle regioni colpite dal ciclone Harry — in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria — ma è stato giudicato incompatibile per motivi tecnici e finanziari.

Questo articolo ricostruisce le ragioni della bocciatura, il contenuto della proposta e le possibili ricadute amministrative e legali.

Le ragioni della bocciatura

Al centro del parere negativo c’è l’articolo 81 della Costituzione, che impone allo Stato di garantire l’equilibrio tra entrate e spese nel bilancio pubblico. La commissione Bilancio ha valutato l’emendamento come privo delle necessarie coperture finanziarie, rendendolo quindi in contrasto con la disciplina costituzionale.

Inoltre, il testo aveva già ricevuto il parere negativo del ministero dell’Economia per la sua onerosità. Su un piano diverso ma non meno rilevante, è intervenuto il vincolo europeo rappresentato dalla direttiva Bolkestein, che limita i rinnovi automatici delle concessioni demaniali.

Implicazioni costituzionali e contabili

La questione dell’articolo 81 non è soltanto formale: significa che qualsiasi modifica che implichi oneri per lo Stato deve essere accompagnata da precise fonti di finanziamento.

La commissione Bilancio ha ritenuto che l’emendamento non fosse sostenuto da tali garanzie, creando così un ostacolo insormontabile all’approvazione. In pratica, senza specifiche risorse a copertura della proroga, l’intervento sarebbe stato contrario al principio di equilibrio di bilancio sancito dalla Costituzione.

Il vincolo europeo: la direttiva Bolkestein

La direttiva Bolkestein, introdotta dall’Unione europea nel 2006, vieta i rinnovi automatici delle concessioni demaniali e spinge verso procedure concorsuali per l’assegnazione degli spazi pubblici. Bruxelles aveva già contestato all’Italia pratiche considerate incompatibili con questa norma, aprendo una procedura d’infrazione per le proroghe automatiche. Per questo motivo la possibilità di estendere le concessioni senza gare avrebbe potuto aggravare le criticità nei rapporti con l’UE, condizionando la decisione delle autorità di bilancio nazionali.

Cosa prevedeva l’emendamento

La proposta respinta avrebbe spostato la scadenza delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2030 per le aree che avevano subito i danni del ciclone Harry. Il testo motivava la scelta come misura per favorire interventi urgenti di messa in sicurezza e per permettere investimenti privati a medio termine finalizzati al recupero della fascia costiera. La norma inseriva anche condizioni: gli enti gestori e i concessionari dovevano individuare investimenti indifferibili per il ripristino delle aree demaniali e prevedere piani di ammortamento con scadenze che superassero specifiche date contingentate.

Conseguenze pratiche e reazioni

Dal punto di vista operativo, la bocciatura complica ulteriormente una situazione già frammentata: il governo aveva precedentemente prorogato la validità delle concessioni fino al 30 settembre 2027, ma pronunciamenti di autorità come il Consiglio di Stato e l’Agcm hanno indicato che molte concessioni sono da considerarsi scadute. Questo ha prodotto un quadro di incertezza in cui i Comuni agiscono in modo eterogeneo nell’adozione di bandi e criteri di gara. Il presidente di Assobalneari Italia-Federturismo Confindustria, Fabrizio Licordari, ha richiamato l’attenzione sul caos amministrativo e sulle disparità di trattamento tra operatori.

Scenari futuri e possibili sviluppi

Con la bocciatura della proroga rimangono aperte due direttrici: da un lato la necessità di trovare soluzioni rispettose dell’articolo 81 e delle regole europee; dall’altro la pressione degli operatori turistici che chiedono certezze per programmare investimenti. È probabile che la strada consista in misure finanziariamente coperte e in procedure di gara compatibili con la direttiva Bolkestein, oltre a interventi mirati per la ricostruzione delle aree danneggiate. Nel frattempo, le amministrazioni locali continueranno a navigare una fase complessa di regole variabili e interpretazioni diverse.