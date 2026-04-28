Verso una definizione unica di stupro nell'UE: il Parlamento sollecita la Commissione

Il Parlamento europeo chiede alla Commissione una legge che codifichi lo stupro come assenza di consenso libero, informato e revocabile; la sessione plenaria del 27-30 aprile 2026 discuterà il rapporto e temi connessi

La richiesta principale emersa dal Parlamento europeo è netta: uniformare la definizione di stupro in tutti gli Stati membri sulla base dell’assenza di consenso. I deputati vogliono che la Commissione europea presenti una proposta legislativa che stabilisca come criterio normativo il consenso libero, informato e revocabile, superando approcci disomogenei tra ordinamenti nazionali.

Questa posizione è stata resa pubblica anche attraverso un comunicato ufficiale diffuso il 28/04/2026 alle 11:33 dalla sede del Parlamento.

Il tema arriva in un contesto istituzionale preciso: la sessione plenaria convocata per il periodo 27-30 aprile 2026 a Strasburgo fungerà da palcoscenico per il dibattito tra i deputati e la Commissione.

Nel corso dei lavori è previsto anche un confronto con la Commissaria per l’uguaglianza, Hadja Lahbib, che illustrerà la posizione dell’esecutivo comunitario. Accanto alla questione della definizione legale, i parlamentari affronteranno dossier collegati alla protezione delle vittime, alla sensibilizzazione e agli strumenti giudiziari transfrontalieri.

Perché una definizione basata sul consenso è ritenuta necessaria

I sostenitori della proposta sottolineano che una definizione comune fondata sul concetto di consenso rende più chiari i criteri per distinguere atti penali in materia sessuale e facilita la cooperazione tra sistemi giudiziari diversi. L’obiettivo dichiarato è ridurre le discrepanze pratiche che oggi ostacolano indagini e procedure, garantendo al contempo diritti e tutele uniformi alle vittime. Il principio proposto non entra nel dettaglio delle procedure investigative nazionali, ma fissa un standard giuridico condiviso volto a rendere più efficace la prevenzione e la repressione dei reati sessuali.

Implicazioni pratiche per gli Stati membri

Se la Commissione dovesse presentare una proposta, gli Stati membri sarebbero chiamati a recepire o ad armonizzare le proprie norme penali in funzione dello standard europeo. Questo può comportare modifiche legislative, formazione per forze dell’ordine e magistrati e campagne informative rivolte al pubblico. In particolare, si prevede che la definizione basata sul consenso possa influenzare la raccolta di prove, l’interpretazione di comportamenti ambigui e la valutazione del consenso stesso in relazione a età, incapacità o coercizione.

Iter parlamentare e svolgimento della plenaria

Il rapporto che invita la Commissione a intervenire è stato elaborato dalle Commissioni per le Libertà civili e per i Diritti delle donne e sarà sottoposto al voto dei deputati durante la sessione plenaria. I lavori in calendario includono un voto sul testo e un dibattito pubblico con la Commissaria Hadja Lahbib, previsto nella fascia serale del primo giorno di sessione. La collocazione del tema nella plenaria indica la volontà del Parlamento di imprimere una spinta politica decisa su un dossier che riguarda diritti fondamentali e sicurezza delle persone.

Ruolo delle commissioni e possibili scenari

Le commissioni parlamentari hanno già definito le linee del rapporto, ma il passaggio in plenaria rappresenta la fase in cui il consenso politico viene verificato e consolidato. A seconda dell’esito del voto, il Parlamento potrà chiedere formalmente alla Commissione di redigere un atto legislativo o esprimere raccomandazioni politiche. Un testo approvato con ampia maggioranza aumenterebbe la pressione sull’esecutivo comunitario per un intervento regolatorio.

Temi collegati: alfabetizzazione finanziaria e rischio dei finfluencer

Sempre durante la sessione plenaria del 27-30 aprile 2026, i deputati discuteranno anche di un altro dossier cruciale: l’alfabetizzazione finanziaria e la regolamentazione dei cosiddetti finfluencer. Il Parlamento è preoccupato dall’impatto che consigli economici non regolamentati possono avere sui giovani, specie in un contesto digitale dominato da contenuti promozionali nascosti, conflitti di interesse e truffe che si diffondono rapidamente.

Il confronto con la Commissaria per i servizi finanziari, Maria Luís Albuquerque, mira a individuare standard minimi per la trasparenza e l’educazione finanziaria. Il rapporto parlamentare sollecita misure per offrire ai cittadini strumenti formativi adatti all’età e per favorire la capacità critica di riconoscere informazioni fuorvianti. In sintesi, il pacchetto di temi trattati in plenaria tocca sia diritti fondamentali sia tutela dei consumatori nel mondo digitale.