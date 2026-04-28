Allarme sui cognomi in Italia che potrebbero sparire: l’indagine mostra quali stanno scomparendo e perché

Dietro il fenomeno della progressiva rarefazione di alcuni cognomi italiani si muovono dinamiche demografiche e sociali profonde. A rivelarlo è un recente studio di MyHeritage, piattaforma internazionale specializzata in genealogia, che ha individuato tredici cognomi ormai prossimi all’estinzione, come riportato da SkyTg24.

Perché in Italia alcuni cognomi potrebbero sparire nei prossimi decenni

Tra questi compaiono Aguglione, Cantarutti, Diotallevi, nomi che affondano le proprie radici in epoche lontane ma che oggi rischiano di svanire per una combinazione di fattori strutturali, a partire dal drastico calo delle nascite. La ricerca, fondata su archivi anagrafici e registri genealogici italiani, mette in luce un nodo cruciale: la riduzione della fecondità, ferma a circa 1,14 figli per donna, uno dei livelli più bassi in Europa, sta interrompendo la continuità delle linee familiari.

Quando una famiglia non lascia discendenti, il cognome che ne custodisce la memoria si avvia inevitabilmente verso la scomparsa. Molti dei nomi individuati dallo studio richiamano mestieri, soprannomi o caratteristiche fisiche tipiche dei secoli scorsi. Aguglione, legato forse all’“aguglia” e alle attività artigiane fiorentine; Bellagamba, nato come descrizione fisica nell’Italia medievale; Cantarutti, voce friulana che rimanda a un “piccolo cantante”.

E ancora Diotallevi, dal forte valore religioso, diffuso nel Centro Italia e spesso attribuito ai trovatelli; Incognito, attribuito a persone di origine sconosciuta; Legista, radicato nell’area di Caltagirone, indica un giurista o avvocato; Mangiaterra, che potrebbe derivare da “Magnaterra”, riferimento a un grande proprietario terriero. A essi si aggiungono Mezzasalma, collegato a un’antica misura agraria siciliana; Prencipe, variante meridionale di “principe”; Proietti, assegnato ai trovatelli tra Umbria e Lazio; Scantamburlo, rarissimo nome veneto; Vespasiani, legato alla figura dell’imperatore; Zappacosta, cognome di origini rurali oggi più presente all’estero che in Italia. Questi nomi rappresentano piccoli frammenti di storia sociale, ritratti linguistici di un Paese che nel frattempo è mutato profondamente. La loro rarefazione è strettamente collegata all’erosione della popolazione. Più un cognome è circoscritto a un numero esiguo di nuclei familiari, più la sua sopravvivenza dipende dalla capacità di quei pochi rami di continuare a generare discendenti. Una condizione sempre più rara nel contesto italiano.

Cognomi in Italia che potrebbero sparire: le cause

Accanto alla denatalità pesa anche la crescente mobilità geografica. Le famiglie si spostano, lasciano i territori d’origine, si disperdono. I cognomi radicati in aree ristrette o legati a dialetti locali risultano così i più vulnerabili. Lo spopolamento delle zone periferiche e la concentrazione nelle grandi città frantumano ulteriormente l’identità dei territori, lasciando questi nomi senza continuità né comunità di riferimento. A fare da contrappeso arriva la genealogia digitale. Piattaforme come MyHeritage, che raccoglie miliardi di documenti storici e utilizza tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, offrono la possibilità di ricostruire alberi familiari, rintracciare parentele disperse e riportare alla luce storie altrimenti destinate a dissolversi. Si tratta di riscoprire le proprie radici diventa un modo per opporsi alla crescente omologazione culturale. I cognomi rari sono archivi viventi: raccontano mestieri, antenati, relazioni sociali di comunità ormai scomparse. Perderli significa cancellare tracce uniche della storia italiana, un patrimonio che nessuna banca dati, per quanto avanzata, potrà recuperare del tutto.