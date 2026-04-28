Il cadavere di un uomo di 66 anni è stato trovato due giorni fa in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, nel Catanese. Si indaga per omicidio.

Shock nel Catanese, trovato corpo avvolto in lenzuola

Due giorni fa è stato trovato il cadavere di un uomo di 66 anni, Giuseppe Florio, in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, nel Catanese.

Il cadavere era avvolto in lenzuola e sacchetti di plastica. Subito sono partite le indagini da parte degli inquirenti, fino alla svolta.

Omicidio nel Catanese: corpo trovato avvolto in lenzuola, 3 fermati

Secondo quanto riportato dall’Ansa, i carabinieri hanno fermato tre persone per l’omicidio di Giuseppe Florio. Il provvedimento è stato emesso dai procuratori di Catania e di Messina nei confronti di una donna di 50 anni e del suo compagno di 39 anni.

Entrambi sono accusati di omicidio. La terza persona fermata è una donna di 53 anni originaria di Sesto San Giovanni, indagata per soppressione di cadavere. Secondo le prime ricostruzioni, Giuseppe Florio sarebbe stato ucciso a Taormina e, successivamente, il cadavere sarebbe stato sposato nel luogo dove è stato trovato, ovvero nelle campagne etnee. Le indagini proseguono per fare chiarezza su quanto accaduto.