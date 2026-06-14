Guidonia, si è costituito il pirata della strada che ha investito e ucciso u...

Guidonia, si è costituito il pirata della strada che ha investito e ucciso u...

Il giovane, di anni 26, è accusato di omicidio stradale: ecco cosa è emerso dagli accertamenti.

Si è costituito il pirata della strada che a Guidonia (Roma) ha investito due ragazzi, provocando la morte di uno di loro, di soli 23 anni. E’ ora accusato di omicidio stradale.

Guidonia, investe e uccide un 23enne

Sabato 13 giugno, intorno alle 3 di notte, a Guidonia Montecelio, due ragazzi stavano camminando a bordo strada dopo essere usciti da un locale quando una macchina li ha travolti.

Uno di loro, Matteo D’Ambrosio, di anni 23, è morto sul posto, mentre l’amico che era con lui, suo coetaneo, è rimasto ferito e non sarebbe in pericolo di vita. L’auto pirata è fuggita senza prestare soccorso, con i carabinieri che hanno iniziato subito le ricerche. Alla fine il 26enne alla guida si è costituito.

Guidonia, si è costituito il pirata della strada che ha investito e ucciso un 23enne

Il 26enne alla guida dell’auto che ha travolto due ragazzi a Guidonia Montecelio, uccidendo uno di loro, alla fine si è costituito. Il giovane incensurato è risultato positivo all’alcol test mentre si attende l’esito degli esami tossicologici. Secondo quanto si appende da fonti online il 26enne sarebbe stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso.

A bordo dell’auto anche un minorenne, che si è anch’egli presentato dai carabinieri e sarebbe stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso.