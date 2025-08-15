Proseguono da ore, senza sosta, le ricerche del pirata della strada responsabile dell’incidente avvenuto sulla provinciale che collega Terracina al Circeo, costato la vita ad un 16enne. L’auto pirata ha travolto tre ragazzi, dandosi poi alla fuga: ad avere la peggio è stato il 16enne che insieme al fratello e ad un amico stava camminando per raggiungere il residence nel quale i tre alloggiavano con le loro famiglie.

Travolti tre ragazzi da un’auto pirata: morto un 16enne

Il fratello della vittima è rimasto illeso mentre l’amico ha riportato ferite. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, pertanto le forze dell’ordine hanno immediatamente iniziato a raccogliere informazioni ed elementi utili a rintracciarlo per incriminarlo per omicidio stradale ed altri reati connessi. Il dramma è avvenuto nella notte tra il 14 ed il 15 agosto, alle 3:30, in via Badino in un tratto della provinciale privo di marciapiedi.

I giovani camminavano infatti su una striscia sterrata della larghezza di un metro circa: il 16enne travolto da un’auto di colore beige, è deceduto sul colpo mentre l’amico è rimasto ferito in modo grave, ha una prognosi di venti giorni dopo il trasporto all’ospedale Fiorini. Il veicolo non si è fermato proseguendo la sua corsa. Gli agenti della polizia stradale e del commissariato di Terracina sono giunti sul posto e stanno lavorando alla ricerca di immagini prelevate dalle telecamere di videosorveglianza e di eventuali testimoni.

16enne ucciso da pirata della strada. L’appello dello zio

Un appello è stato lanciato anche dallo zio del 16enne deceduto: “Questa notte alle 03:30 su Via Badino davanti alla pensione Anna – ha scritto su Facebook – hanno investito e ucciso mio nipote scappando con la macchina. Se qualcuno avesse visto qualcosa mi scriva subito. Condividete per favore. La macchina molto probabilmente è beige ha paraurti e specchietto lato passeggero rotti. Vi prego se vedete qualcosa scrivetemi”.