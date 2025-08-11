A Milano è accaduto un tragico incidente che ha visto coinvolta una donna di 71 anni, investita e uccisa da un’auto pirata. Le forze dell’ordine hanno subito avviato le ricerche per individuare i giovani responsabili e fare luce sull’accaduto, mentre la comunità resta scossa da questo grave episodio.

Tragedia a Milano: donna uccisa da auto pirata in via Saponaro

Una donna di 71 anni, Cecilia De Astis, è deceduta dopo essere stata travolta da un’auto poco prima di mezzogiorno in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio di Milano. La vittima stava attraversando la strada all’altezza del civico 40 quando un veicolo, con a bordo quattro ragazzi probabilmente minorenni, ha perso il controllo, ha invaso un’area verde e l’ha investita, sbalzandola di diversi metri.

L’auto, una Citroen DS4 con targa francese risultata rubata, ha terminato la sua corsa contro un cartello stradale.

Milano, 71enne travolta e uccisa da auto pirata: caccia a quattro giovani in fuga

Dopo l’incidente, i giovani presenti a bordo sono scappati a piedi, abbandonando l’auto sul luogo dell’impatto. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso i quattro ragazzi mentre fuggivano, e le autorità stanno ora lavorando per identificarli e rintracciarli.

La polizia locale conduce le indagini, mentre il pm di Milano, Enrico Pavone, ha avviato un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso.