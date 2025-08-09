Una tragedia stradale ha spezzato la vita di una giovane di appena 19 anni. Dopo un incidente, la ragazza sarebbe scesa dall’auto nel tentativo di mettersi in salvo, ma proprio in quel momento è stata travolta da un altro veicolo. La comunità piange una giovane vita stroncata troppo presto, mentre si indaga la dinamica esatta di quanto accaduto.

Scende dall’auto dopo un incidente e viene travolta: tragica morte per una giovane di 19 anni

Una serata di ordinaria circolazione si è trasformata in tragedia lungo l’autostrada A35 Brebemi, tra le uscite di Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione Brescia. Un tamponamento tra due veicoli ha coinvolto una terza automobile sopraggiunta proprio mentre una passeggera era scesa per verificare i danni e mettersi in sicurezza.

La giovane, trovandosi sulla corsia centrale, è stata investita da questo terzo mezzo. I soccorsi sono stati tempestivi, con l’arrivo di ambulanze, automedica, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale, ma purtroppo ogni tentativo di salvarla si è rivelato vano. L’incidente ha provocato anche ferite lievi ad altre tre persone, mentre la carreggiata è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi.

Scende dall’auto dopo un incidente e viene travolta: l’identità della vittima

La vittima si chiamava Sofia Galante, aveva appena 19 anni ed era residente a Travagliato, nel Bresciano. Sofia viaggiava come passeggera sull’auto guidata da un coetaneo quando è stata coinvolta nel drammatico sinistro. Giovane e piena di vita, Sofia è diventata la 38esima vittima della strada nella provincia di Brescia solo poche ore dopo un altro incidente mortale. La sua improvvisa scomparsa ha sconvolto la comunità locale, lasciando un vuoto profondo tra familiari e amici.