Incidente sulla statale 652 a Atessa, un morto e un ferito: chi era la vittima

Un grave incidente si è verificato sulla statale 652 a Atessa, causando la morte di una persona e il ferimento di un’altra. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle autorità, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. La vittima, la cui identità è stata resa nota dalle forze dell’ordine, lascia sgomenti familiari e comunità locale.

L’impatto ha causato il danneggiamento di un cordolo in cemento e l’abbattimento di un palo della pubblica amministrazione. Successivamente, la vettura si è sollevata, colpendo l’insegna del distributore a circa due metri d’altezza, per poi ricadere a terra e terminare la sua corsa contro alcuni alberi che delimitano l’area.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Casoli, i carabinieri di Atessa e il personale sanitario del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso del 31enne. Il veicolo è stato sequestrato e le autorità stanno proseguendo con gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Questa notte, intorno all’una, un grave incidente si è verificato sulla Fondovalle Sangro – statale 652, in territorio di Atessa. Una Bmw 318, con a bordo un giovane di 31 anni, Pietro Milanese di Civitella Roveto, è uscita di strada finendo contro un albero.

Il conducente è morto sul colpo, mentre la donna che viaggiava con lui avrebbe riportato ferite lievi ed è stata soccorsa tempestivamente. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto stava procedendo in direzione monti-mare quando, nei pressi di un distributore di benzina, sarebbe uscita dalla carreggiata, forse a causa di un malore o di un colpo di sonno.