Tragedia nella notte a Calvagese di Riviera, nel Bresciano. Una donna è stata travolta e uccisa lungo la Sp78 intorno all’1.30.

La vittima, 42 anni e residente nel Comune gardesano, è stata investita mentre si trovava sul ciglio della strada ed è stata sbalzata in un fossato. A nulla sono serviti i soccorsi, la donna è morta sul posto. Oltre al personale del 118, sul luogo dell’incidente anche la Polizia stradale di Salò per effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica della tragedia, e i Vigili del Fuoco.

Come visto questa notte si è consumata una tragedia nel Bresciano, dove una donna di 42 anni è stata travolta e uccisa mentre si trovava sul ciglio della strada a Calvagese di Riviera. Il mezzo che l’ha travolta non si è fermato e ora è caccia al pirata della strada. La polizia, come detto, ha già effettuato tutti i rilievi necessari per stabilire cosa sia successo.