Travolta da un veicolo in retromarcia e deceduta per le gravi ferite riportate. É drammatico quanto accaduto nella serata di venerdì a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, dove una bambina di due anni è morta, investita da un’auto. Una serie di accertamenti sono stati immediatamente avviati al fine di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

Bimba travolta da un’auto in retromarcia: è morta a due anni

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’auto, guidata da un uomo, stava effettuando una manovra in retromarcia nelle vicinanze della propria casa quando la bimba è stata travolta. Il conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi e sarebbe stato proprio lui ad allertare il 118.

I soccorritori hanno trasportato la piccola in codice rosso e con la massima urgenza in ospedale ma è giunta già priva di vita al Santissima Annunziata di Taranto.

All’incidente stanno lavorando i carabinieri della stazione locale con opportuni accertamenti. Dovranno ricostruire la dinamica dei fatti per accertare eventuali responsabilità. Un fascicolo è stato aperto dal pm Mariano Buccoliero mentre la salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Secondo quanto emerso la famiglia della giovanissima vittima è marocchina ed alla guida dell’auto che l’ha travolta ci sarebbe stato un connazionale: l’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di venerdì 15 maggio.