Sindaco di Campana si presenta al comizio come Pinocchio e fa discutere

Il sindaco Agostino Chiarello ha scelto l'ironia e il costume da Pinocchio per rispondere agli attacchi e lanciare la lista Le radici e le ali

Nel cuore della Sila Greca, durante l’apertura della campagna elettorale locale, il sindaco uscente di Campana ha trasformato il classico comizio in un momento di spettacolo. Con il naso finto e una valigia di cartone, Agostino Chiarello si è presentato in piazza vestito da Pinocchio, adottando l’autoironia come forma di comunicazione politica.

Il siparietto, accompagnato dalla colonna sonora de Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini (1972), è stato ripreso con i telefonini e ha immediatamente iniziato a circolare sui canali digitali.

Lo sketch e la reazione della piazza

Il momento comico ha alternato battute e ammissioni ironiche: «Ciao Campana, sono il vostro sindaco-burattino: Pinocchio!» è stato l’esordio che ha strappato applausi e risate.

Con tono volutamente provocatorio, il sindaco ha rivendicato la scelta di usare il teatro come mezzo per replicare alle accuse mossegli dall’opposizione, sottolineando in chiave autoironica di aver «scaldato una sedia» e di aver approfittato della pazienza dei cittadini. Questo registro, tra sarcasmo e leggerezza, ha stemperato la tensione tipica delle campagne locali e ha trasformato l’intervento in un episodio commentato dai presenti.

Il riferimento culturale

Nel mettere in scena il famoso burattino, Chiarello si è appoggiato a un immaginario condiviso: il personaggio di Pinocchio è immediatamente riconoscibile e porta con sé significati di colpa, sincerità e trasformazione. L’uso della colonna sonora di Comencini ha aggiunto un richiamo nostalgico che ha amplificato il tono teatrale del momento. Secondo alcuni osservatori, questo rimando culturale ha aiutato il politico a controllare la narrativa mediatica, convertendo un attacco in uno spunto di conversazione pubblica e di visibilità.

Motivazioni e strategia comunicativa

Dietro la performance c’è una scelta strategica: usare la satira e la metafora per rispondere alle critiche e riacquisire il protagonismo del dibattito. Presentandosi come il «sindaco-burattino», Agostino Chiarello ha cercato di ribaltare le accuse di inattività in un gesto di consapevolezza ironica, ringraziando allo stesso tempo la comunità per gli anni trascorsi alla guida del Comune. La lista con cui corre, Le radici e le ali, è stata lanciata subito dopo lo sketch, rendendo evidente l’intenzione di fondere intrattenimento e politica tradizionale.

La sfida elettorale

Il sindaco uscente si confronterà con l’avversario Giacinto Parrotta, candidato della lista Progetto Campana, in una tornata che in genere fa registrare forti contrapposizioni nei piccoli centri. La mossa comunicativa di Chiarello punta a distinguersi nel panorama locale, cercando di conquistare consenso anche con strumenti non convenzionali. In questo contesto, il gesto può essere letto come tentativo di alleggerire il confronto e attrarre l’attenzione dei media nazionali e locali, trasformando la campagna in uno spettacolo capace di generare dibattito.

Impatto digitale e copertura mediatica

Lo sketch ha ottenuto ampia diffusione sui social network: video e commenti hanno contribuito a creare un’onda di attenzione che ha valicato i confini comunali. Secondo la cronaca locale e le segnalazioni di testate come Gazzetta del Sud, la gag è stata ripresa dai presenti e rilanciata in rete, aumentando la visibilità della campagna. L’uso dell’autoironia in politica spesso genera polarizzazione, ma può anche aumentare la percezione di autenticità se gestita con equilibrio.

Osservazioni finali

La scelta di salire sul palco travestito da Pinocchio riapre la discussione su quale linguaggio sia più efficace in campagna elettorale: quello della serietà istituzionale o quello dello spettacolo comunicativo. A Campana, per ora, la mossa ha acceso curiosità e reazioni contrastanti, offrendo un esempio di come la politica locale possa contaminarsi con la performance artistica per catturare l’attenzione dei cittadini e dei media.