Sanders a Torino, tra critica a Trump e allarmi su disuguaglianza e intelligenza artificiale

Sanders a Torino, tra critica a Trump e allarmi su disuguaglianza e intellige...

Sanders a Torino, tra critica a Trump e allarmi su disuguaglianza e intellige...

Bernie Sanders, accolto con entusiasmo al Salone del Libro di Torino, parla di Europa, disuguaglianze e rischi dell'intelligenza artificiale, attirando l'interesse della sinistra italiana e incontrando Elly Schlein

Al Salone del Libro di Torino il senatore americano Bernie Sanders è stato accolto da un pubblico numeroso e caloroso, attirando l’attenzione su temi che intrecciano politica estera, economia e tecnologia. Nel corso di un intervento in una sala gremita dell’auditorium, Sanders ha voluto chiarire che le posizioni e le azioni di Donald Trump nei confronti dell’Europa non rispecchiano, a suo dire, la maggioranza degli statunitensi, ribadendo l’urgenza di ristabilire un rapporto solido e collaborativo tra i due lati dell’Atlantico.

Oltre ai riferimenti alle relazioni internazionali, il senatore del Vermont ha articolato un discorso ampio sui problemi interni degli Stati Uniti: dall’ampliarsi delle disparità economiche alle difficoltà di accesso a servizi essenziali, fino a un avvertimento sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla democrazia e sul mercato del lavoro. L’evento, con i posti esauriti in pochissimo tempo, ha catalizzato anche l’interesse della politica italiana, segnando un passaggio importante nel confronto tra sinistra europea e protagonisti della scena progressista americana.

Un messaggio geopolitico e i rapporti transatlantici

Sanders ha sottolineato che le prese di posizione contro l’Europa attribuite a certi leader non devono essere equiparate all’opinione pubblica americana, auspicando una ripresa dei legami istituzionali e culturali. Il suo intervento ha ribadito l’importanza di una cooperazione basata su interessi condivisi e rispetto reciproco: per il senatore, ricostruire fiducia significa lavorare insieme su commercio, sicurezza e diritti civili, senza cedere alle semplificazioni o agli slogan che polarizzano il dibattito.

Incontri e attenzione da parte della politica italiana

La visita di Sanders a Torino ha generato un vivace corteggiamento politico: tra i colloqui concessi figura un lungo incontro con Elly Schlein, segretaria del Pd, che ha avuto modo di confrontarsi con il senatore su temi come salari, sanità e politiche locali. Al contrario, alcune forze della sinistra italiana si sono dichiarate deluse per non essere riuscite a ottenere un incontro diretto: gesti simbolici e omaggi sono stati recapitati all’albergo dove Sanders alloggiava, ma non sempre sono stati accolti dall’agenda ufficiale del senatore.

Il cuore del discorso: disuguaglianza e lotta all’oligarchia

Una parte consistente dell’intervento è stata dedicata alle condizioni economiche negli Stati Uniti: Sanders ha descritto uno scenario in cui una piccola élite detiene una porzione sproporzionata della ricchezza nazionale, mentre milioni di persone affrontano precarietà abitativa e difficoltà nell’accesso a cure e beni essenziali. Ha richiamato l’attenzione sulla necessità di politiche volte a riequilibrare il potere economico, proponendo misure fiscali e riforme per contrastare l’accumulazione estrema di ricchezza.

Il manifesto e il pubblico giovane

Il libro-manifesto presentato dal senatore, che denuncia l’influenza degli ultra ricchi sulla politica e promuove slogan come tax the rich e patrimoniale, ha trovato ampia risonanza tra i partecipanti, in particolare i giovani. L’evento ha registrato il tutto esaurito in poche battute e ha rafforzato l’immagine di Sanders come punto di riferimento per progressive e socialisti, capace di coniugare radicalità programmatica e un registro comunicativo che attrae generazioni diverse.

Intelligenza artificiale: opportunità e minacce per la democrazia

Tra i passaggi più moltiplicati nei commenti è quello sull’intelligenza artificiale, definita da Sanders non solo come innovazione tecnologica ma come una sfida politica e sociale. Ha avvertito che la diffusione massiccia di algoritmi e robot può alterare il mercato del lavoro e incidere sulle relazioni emotive e sociali dei giovani, oltre a comportare rischi per la trasparenza e la partecipazione democratica. L’appello è stato chiaro: sviluppo tecnologico sì, ma con regole e controlli che tutelino i lavoratori e la collettività.

Nel complesso, l’apparizione torinese di Sanders ha fuso denuncia economica, monito tecnologico e proposta di cooperazione internazionale, offrendo uno spunto di riflessione non solo per l’elettorato americano ma anche per i soggetti politici europei che guardano alle sfide comuni. L’impressione lasciata è quella di un messaggio che guarda al futuro con la convinzione che sia possibile ridurre le disuguaglianze, regolare le nuove tecnologie e rinsaldare i legami transatlantici per promuovere un progetto condiviso di democrazia e giustizia sociale.