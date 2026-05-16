Come le potenze medie possono trasformare l'interdipendenza in deterrenza economica

Il vertice G2 ha consegnato immagini e ambiguità: per le potenze medie l'alternativa è organizzare interdipendenze invece di restare vulnerabili

Il recente vertice tra le grandi potenze ha prodotto molte immagini simboliche e pochi risultati concreti, lasciando alle spalle un senso di incertezza per paesi come Taiwan, Giappone, Corea del Sud, Vietnam e Filippine. In questo contesto il concetto di interdipendenza non appare più solo come promessa di prosperità, ma come elemento strategico che può diventare vulnerabilità se non governato politicamente.

È importante leggere quei segnali non come la fine degli alleati, ma come un invito a ripensare strumenti e alleanze per proteggere interessi economici e sicurezza nazionale.

La prima lezione è semplice: più linee commerciali e tecnologiche collegano i paesi, più cresce la possibilità di ricatto economico o di interdizione strategica. Interrompere una catena logistica o un flusso di chip non richiede sempre un conflitto armato, ma può avere effetti altrettanto paralizzanti.

Per questo motivo molte capitali medie si trovano di fronte a una scelta cruciale: affidarsi esclusivamente alla buona volontà delle grandi potenze o costruire una rete di protezioni reciproche che renda ogni azione coercitiva troppo costosa da intraprendere.

Segnali forti, risultati deboli

Il summit ha dato priorità al contatto diretto tra leader, ma ha lasciato molti dossier chiave senza soluzioni definitive.

Questioni come lo status di Taiwan, l’uso e la governance dell’intelligenza artificiale, possibili vendite di armamenti e temi commerciali rimangono in una zona di alta ambiguità. Questa indeterminatezza non è neutra: si traduce in incertezza per alleati e partner regionali che possono diventare oggetto di trattativa o baratto. In pratica, quando i grandi attori negoziano, gli interessi di terzi possono entrare nel calcolo strategico come elementi negoziabili.

Dettagli rimasti in sospeso

Tra le aree più problematiche ci sono la definizione di regole per le tecnologie sensibili, la gestione delle catene di approvvigionamento di semiconduttori e il quadro degli scambi energetici e agricoli. Il rischio è che decisioni prese al tavolo tra grandi potenze impattino direttamente su mercati chiave, industrie strategiche e flussi logistici. In questo scenario, la mancanza di chiarità può essere quasi peggio di un conflitto aperto: crea instabilità continuativa e opportunità di coercizione economica.

Dall’interdipendenza fragile alla deterrenza economica

L’interdipendenza non è scomparsa: si è trasformata. Porte, cavi sottomarini, rotte commerciali, catene di fornitura e infrastrutture digitali sono le nuove leve del potere. Un attacco a un porto, il blocco di una rotta marittima, la manipolazione di una supply chain di chip o il taglio di accesso a tecnologie critiche possono diventare strumenti di pressione efficaci e a basso costo. Comprendere questo significa riconoscere che l’economia è diventata un campo di battaglia dove la resilienza è deterrenza.

Che cos’è la deterrenza economica

La deterrenza economica consiste nel rendere ogni atto di coercizione così costoso e complesso che diventa proibitivo. Non si tratta di chiudere i mercati, ma di costruire ridondanze intelligenti, diversificare forniture critiche, creare scorte strategiche e sviluppare standard comuni per il digitale e l’industria. In pratica, un’azione aggressiva su un punto della rete dovrebbe provocare danni sistemici che colpiscono anche chi la intraprende.

L’opportunità per le potenze medie

La risposta alle nuove dinamiche può venire da un network tra paesi di dimensione media: Europa, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Taiwan, Vietnam, Filippine, Singapore e India, insieme a partner selezionati in America Latina e altrove. Non si tratta di creare un blocco ideologico, ma di tessere una trama di interdipendenze reciproche — investimenti condivisi, standard comuni e piani industriali congiunti — che trasformino vulnerabilità individuali in forza collettiva.

Il ruolo dell’Europa e di Italia

Per l’Europa, e in particolare per l’Italia, la scommessa è duplice: rafforzare la componente industriale e tecnologica all’interno della difesa comune e costruire legami strategici con l’area indo-pacifica e il Canada. Rafforzare il pilastro europeo della NATO significa portare all’Alleanza non solo capacità militari, ma anche industrie, infrastrutture critiche, scorte e know-how tecnologico. Per l’Italia in particolare, tutelare rotte marittime, logistica e filiere industriali è questione di interesse nazionale, non di pura retorica geopolitica.

In conclusione, il messaggio è chiaro: rimanere spettatori o sperare nella responsabilità esclusiva delle grandi potenze è un rischio che molte capitali non possono permettersi. Costruire un’alleanza di interdipendenze è una strategia concreta per trasformare la vulnerabilità in deterrenza e fare dell’economia un’architettura di stabilità. Se la politica internazionale continua a misurarsi anche in termini economici e tecnologici, allora la sicurezza del futuro passerà sempre di più attraverso accordi industriali, standard condivisi e reti infrastrutturali resilienti.