Corsa al vertice del Labour: Streeting entra in campo e Burnham prepara la prova di Makerfield

La leadership del Partito Laburista britannico è entrata in una fase di forte agitazione: Wes Streeting ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per sostituire Keir Starmer, ma lo scenario resta frammentato e incerto. Dopo le dimissioni da ministro della Salute e settimane di consultazioni interne, Streeting ha dichiarato a Sky News che intende partecipare a una competizione che, a suo avviso, deve mettere in campo la migliore rosa di candidati.

Il quadro si complica con l’emergere di altri protagonisti: Andy Burnham cerca il rientro a Westminster tramite la circoscrizione di Makerfield, mentre Angela Rayner ha dichiarato la sua disponibilità a concorrere. Le dinamiche interne si intrecciano con i risultati elettorali recenti che hanno messo in discussione il consenso al governo laburista e alimentano dubbi sulla strategia futura.

La mossa di Streeting e le ragioni dell’annuncio

Streeting ha motivato il suo passo come la necessità di «una vera competizione» e ha criticato l’assenza di un calendario chiaro per la successione alla leadership. Pur sostenendo di non aver voluto forzare un confronto immediato — in particolare per rispetto della volontà di alcuni colleghi e dell’opportunità di attendere il ritorno di Burnham in Parlamento — ha ribadito che il partito merita un dibattito di idee piuttosto che una lotta di persone.

Nel suo discorso pubblico ha chiesto a Starmer di fissare tempi e regole per la transizione e di consentire ai ministri di esprimere liberamente le proprie preferenze.

Le riserve e i calcoli parlamentari

Dietro le dichiarazioni formali si nascondono calcoli numerici non trascurabili: per ottenere la nomination alla leadership servono sostegni significativi in Parlamento — secondo quanto emerso, servirebbero 81 deputati come soglia di riferimento per alcune fasi del processo. Streeting sembra acutamente consapevole di queste soglie e dei sondaggi interni che, in un confronto diretto con Starmer, lo collocano intorno al 23% del sostegno degli iscritti, mentre l’attuale leader godrebbe di una quota superiore al doppio.

La rincorsa di Burnham e la prova di Makerfield

Andy Burnham si presenta come il principale rivale potenziale di Starmer: ex ministro e sindaco molto popolare di Manchester, Burnham ha ottenuto il via libera del Comitato esecutivo per tentare il ritorno in Parlamento. La strada scelta è la corsa nella circoscrizione di Makerfield, dove il deputato uscente Josh Simons ha annunciato la volontà di dimettersi per favorire la candidatura del sindaco. Questa mossa apre una elezione suppletiva che sarà il primo banco di prova pubblico per le ambizioni di Burnham.

Il calendario e i rischi elettorali

La data indicativa per la suppletiva è stata segnalata come probabilmente il 18 giugno, quando gli elettori di Makerfield saranno chiamati a scegliere il loro nuovo rappresentante. Non si tratta di una formalità: l’area ha tradizionalmente votato per il Labour, ma i risultati delle ultime amministrative hanno messo in luce una perdita di consensi significativa. Il partito ha ottenuto solo il 22,7% dei voti nelle recenti consultazioni locali, mentre il partito populista Reform ha raggiunto il 50,4%, segnando un cambiamento d’umore nell’elettorato che Burnham dovrà affrontare.

Implicazioni politiche e scenari possibili

La competizione interna al Labour potrebbe trasformarsi in una prova di tenuta per il partito: se da una parte si profila la possibilità di un confronto a più voci con candidati di differenti aree ideologiche — dalla soft left rappresentata da Rayner e Burnham fino alla destra liberale incarnata da Streeting — dall’altra permangono rischi di frattura se il dibattito si concentrerà su questioni personali piuttosto che programmatiche. La capacità dei candidati di tradurre popolarità locale in consenso nazionale sarà determinante per il futuro dello schieramento.

Nel breve periodo il calendario delle candidature e l’esito della suppletiva di Makerfield determineranno il ritmo della contesa; nel medio termine il Labour dovrà rispondere alla sfida rappresentata dall’avanzata di formazioni come Reform e al calo di fiducia documentato dalle urne locali. Qualunque sia l’esito della corsa, il partito è chiamato a riflettere su leadership, strategia territoriale e messaggio politico per riguadagnare terreno presso gli elettori.