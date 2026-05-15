Proroga di 45 giorni della tregua: cosa cambia nei negoziati tra Israele e Libano

Dopo due giorni di colloqui a Washington il Dipartimento di Stato ha annunciato una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco tra Libano e Israele , ma gli scontri non si fermano e rimangono nodi politici e di sicurezza da risolvere.

Il Dipartimento di Stato ha reso nota una proroga di 45 giorni del cessate il fuoco che sarebbe dovuto terminare domenica, a seguito del secondo ciclo di incontri diretti tra delegazioni del Libano e di Israele a Washington. La decisione è arrivata alla conclusione di colloqui definiti dagli Stati Uniti «produttivi e positivi», con l’intento dichiarato di guadagnare tempo per trattare questioni più complesse legate alla sicurezza e alla sovranità lungo il confine.

L’amministrazione statunitense ha dettagliato tappe concrete: il Pentagono ospiterà un primo confronto militare il 29 maggio, mentre i negoziati politici sono stati riconvocati per il 2 e il 3 giugno. L’obiettivo esplicito posto dagli Usa è avviare un percorso che conduca a sicurezza stabile e al reciproco riconoscimento dell’integrità territoriale.

Termini dell’accordo temporaneo e prossime tappe

La proroga di 45 giorni è pensata come una misura transitoria che permetta di consolidare intese tecniche prima di affrontare i dossier più spinosi. Gli Usa hanno spiegato che, oltre ai colloqui politici del 2 e 3 giugno, verranno impegnate delegazioni militari al Pentagono per discutere procedure operative, buffer zone e modalità di monitoraggio del confine.

Questo approccio separa l’agenda politica da quella di sicurezza, con la speranza di ridurre i punti di attrito immediati e creare condizioni per un negoziato più strutturato.

Obiettivi dichiarati da Washington

Secondo il portavoce Tommy Pigott, le discussioni mirano a promuovere «pace duratura», pieno riconoscimento reciproco della sovranità e l’istituzione di una sicurezza autentica lungo il confine. L’intento è trasformare la tregua in un processo negoziale che passi da verifiche militari a decisioni politiche, un percorso che richiederà inoltre garanzie internazionali e meccanismi di monitoraggio condivisi.

Partecipanti, esclusioni e dinamiche politiche

Nel ciclo di colloqui non ha preso parte Hezbollah, che ha contestato frontalmente l’idea di trattare direttamente con il governo di Beirut e quello israeliano. La presenza esclusiva di delegazioni statali complica il quadro, perché alcuni attori armati rimangono fuori dal tavolo e continuano a influenzare la situazione sul terreno. In passato il segretario di Stato Marco Rubio aveva mediato simili incontri, ma in questa occasione non era presente a Washington per impegni esteri con il presidente Donald Trump.

La posizione del Libano e il ruolo personale dei leader

Il presidente Joseph Aoun ha rifiutato finora di stringere una mano a Benjamin Netanyahu in un incontro pubblico, temendo ripercussioni interne se un eventuale accordo non fosse sostenuto in patria. Fonti libanesi riferiscono che Aoun avrebbe comunque mostrato disponibilità a recarsi alla Casa Bianca per «inaugurare» un’intesa condivisa sulle misure di sicurezza, dietro la garanzia di un compromesso che scongiuri danni politici interni.

Violenza sul terreno nonostante la tregua

Nonostante la sospensione formale delle ostilità, continuano gli attacchi lungo la linea di confine. L’esercito israeliano ha colpito sette veicoli in territorio libanese, tre dei quali sull’autostrada principale a sud di Beirut, causando la morte di dodici persone tra cui una donna e due bambini, secondo il ministero della Salute del Libano. Altre operazioni aeree hanno provocato la morte di ulteriori dieci persone, sei delle quali bambini, sempre secondo le autorità sanitarie libanesi.

Incidenti recenti e origine del conflitto

Poche ore dopo l’apertura dei negoziati, un drone è esploso vicino al valico di Rosh Hanikra ferendo tre persone, segnalando come la tregua resti fragile. Il nuovo ciclo di violenze è iniziato il 2 marzo in seguito a un attacco contro l’Iran attribuito a decisioni di Netanyahu e Trump che, secondo resoconti, ha portato all’uccisione della guida suprema iraniana Ali Khamanei, evento che ha provocato la ripresa dei lanci di razzi da parte di Hezbollah e la successiva risposta aerea israeliana.

Bilancio umano e implicazioni regionali

Secondo i dati ufficiali del ministero della Salute libanese, in Libano sono state uccise 2.896 persone e 8.824 sono rimaste ferite dall’inizio delle ostilità. Sul lato israeliano, le autorità riportano la perdita di 18 soldati e due civili. Queste cifre sottolineano l’entità del prezzo umano e il rischio che il conflitto si allarghi, coinvolgendo attori regionali e complicando le possibilità di un accordo duraturo.

Per quanto il prolungamento accordato dagli Stati Uniti dia una finestra temporale per negoziare, la convivenza tra esigenze politiche, esigenze di sicurezza e la presenza di milizie non negoziabili rende l’esito incerto. La strada verso una pace stabile richiederà non solo incontri tecnici e militari al Pentagono, ma anche un consenso politico interno ai governi coinvolti e garanzie per tutte le parti interessate.