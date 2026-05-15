Vertice Pechino 2026: cosa negoziano Trump e Xi nell'ultima giornata

Il corteo del presidente donald trump è giunto a Zhongnanhai per l’ultima sessione bilaterale con il presidente Xi Jinping, segnando la fase conclusiva di un vertice seguito con attenzione globale. Le immagini diffuse dai media internazionali mostravano una scorta di più di una decina di vetture con luci lampeggianti rosse e blu che si dirigevano verso il complesso nel cuore di Pechino; prima dell’avvio dei colloqui i leader si sono salutati con una stretta di mano e hanno posato per una fotografia ufficiale, poi hanno partecipato a un tè bilaterale seguito da un pranzo di lavoro.

Secondo le informazioni riportate, Trump avrebbe trascorso a Zhongnanhai circa tre ore nell’incontro finale.

Un vertice di portata più ampia del singolo faccia a faccia

L’appuntamento tra Washington e Pechino, tenutosi dal 13 al 15 maggio 2026, non è solo una visita di protocollo: rappresenta un nodo che connette questioni economiche, geostrategiche e tecnologiche.

Xi ha definito l’incontro di “portata mondiale” e ha richiamato la responsabilità storica di gestire le relazioni tra grandi potenze; al tempo stesso ha evocato la necessità di evitare la cosiddetta trappola di Tucidide, un concetto che sottolinea il rischio di confronto tra una potenza emergente e quella dominante. In quest’ottica il summit è stato inteso più come un tentativo di contenere il disordine che come un reset delle relazioni internazionali.

Le priorità sul tavolo di Washington

Gli Stati Uniti si sono presentati con un’agenda a più livelli. Al primo posto c’è il commercio: l’amministrazione Trump punta al rinnovo e all’estensione della tregua tariffaria siglata a Busan nell’ottobre 2026, con l’obiettivo di ottenere impegni concreti su acquisti di prodotti americani come gas naturale, aeromobili Boeing e prodotti agricoli. Accanto al presidente viaggiava una delegazione di alto profilo economico—tra i nomi citati figurano Tim Cook, Jensen Huang, Elon Musk e rappresentanti di grandi istituzioni finanziarie—a testimonianza del peso del legame commerciale tra le due economie.

Altri dossier: Iran e Taiwan

Oltre al commercio, Washington ha cercato l’appoggio di Pechino sul fronte mediorientale, chiedendo pressioni su Teheran per riaprire lo Stretto di Hormuz e favorire la stabilità energetica globale; ma la Cina è anche un importante compratore di petrolio iraniano, il che rende la leva complessa da esercitare. Sul piano indo-pacifico, il tema di Taiwan è emerso con forza: l’amministrazione americana ha annunciato l’intenzione di discutere forniture militari all’isola, mettendo in tensione il tradizionale equilibrio rappresentato dalle Sei Assicurazioni e suscitando preoccupazioni tra gli alleati regionali.

Le contromosse e gli obiettivi di Pechino

Per Pechino il vertice è servito a consolidare una posizione di vantaggio negoziale raggiunta attraverso resilienza economica e strumenti industriali strategici. Tra le priorità c’è la stabilità commerciale: la Cina cerca una prevedibilità sulla tregua tariffaria per evitare il ritorno di controlli e ritorsioni, mentre mantiene come carta di pressione il controllo sulle esportazioni di terre rare e materiali critici per l’industria avanzata. Parallelamente, il governo di Xi vuole un cambiamento semantico e politico sul tema di Taiwan, chiedendo una linea più netta di Washington contro l’indipendenza dell’isola.

Tecnologia e intelligenza artificiale

Un capitolo centrale riguarda l’accesso ai chip e alle tecnologie avanzate. Le restrizioni statunitensi su componenti critici, e in particolare sul H200 di Nvidia, sono al centro delle pressioni reciproche: Pechino chiede maggiore accesso per alimentare i propri progetti di intelligenza artificiale, mentre Washington teme il trasferimento di capacità che possano potenziare applicazioni militari. La presenza nella delegazione americana di dirigenti del settore tecnologico segnala quanto il dossier sia strategico per entrambe le parti.

Il contesto internazionale: Europa, Russia e Golfo

Il summit non si è svolto in isolamento: l’Europa segue con apprensione il possibile impatto economico di un accordo bilaterale gestito tra Stati Uniti e Cina, che potrebbe penalizzare l’industria europea su automobili elettriche, batterie e beni industriali. La Russia osserva con interesse la geometria dei vertici, con il ritorno di Vladimir Putin a Pechino previsto per il 18 maggio, mentre i paesi del Golfo monitorano gli sviluppi legati allo Stretto di Hormuz e ai flussi energetici. In questo scacchiere, la diplomazia cinese opera una politica di shuttle diplomacy con attori regionali che ha lo scopo di preservare i propri interessi economici.

Conclusione: un accordo limitato in un sistema multipolare

Il bilancio provvisorio del vertice di maggio 2026 indica più gestione che soluzione. Non si è visto un grande riassetto strategico: le concessioni appaiono circoscritte e tutto rimane subordinato a interessi nazionali fortemente divergenti. Xi negozia da una posizione rafforzata sul fronte commerciale e tecnologico, ma la forza cinese è anche il risultato dell’indebolimento relativo di altri attori. Il vertice a Zhongnanhai ha dunque ridotto temporaneamente le tensioni, ma non ha eliminato le fratture che continueranno a modellare la politica internazionale nei mesi a venire.