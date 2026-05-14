Cinque cittadini italiani sono morti alle Maldive a seguito di un incidente avvenuto durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. La notizia è stata confermata dalla Farnesina, che ha confermato il decesso dei connazionali.

Dinamica dell’incidente ancora in fase di accertamento

Secondo quanto riferito, il gruppo si sarebbe trovato impegnato nell’esplorazione di alcune grotte sottomarine a circa 50 metri di profondità quando si sarebbe verificato l’incidente.

Le autorità locali stanno ancora lavorando alla ricostruzione della dinamica esatta dell’accaduto.

Farnesina e consolato al lavoro per l’assistenza

La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Colombo seguono la vicenda sin dalle prime segnalazioni e stanno fornendo assistenza consolare ai familiari delle vittime.

“Una tragedia, non posso aggiungere altro”, ha dichiarato la console italiana competente.

Le verifiche e gli accertamenti da parte delle autorità maldiviane sono tuttora in corso.