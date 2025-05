Un attacco diretto durante il concerto

Durante il suo concerto a Manchester, Bruce Springsteen ha lanciato un attacco frontale contro l’amministrazione Trump, definendola “corrotta, incompetente e traditrice”. Le parole del rocker, che da sempre si schiera a favore dei democratici, hanno colpito duramente, evidenziando una frattura profonda tra la sua visione dell’America e quella del presidente.

“L’America che amo è un faro di speranza e libertà”, ha dichiarato Springsteen, sottolineando come la sua patria sia attualmente in mano a chi sta smantellando i diritti civili conquistati con fatica.

La risposta di Donald Trump

Non si è fatta attendere la reazione di Donald Trump, che ha utilizzato il suo social media, Truth, per rispondere alle accuse del rocker. “Ho visto che questo rocker altamente sopravvalutato va in un Paese straniero per parlar male del presidente degli Stati Uniti”, ha scritto Trump, attaccando non solo le posizioni politiche di Springsteen, ma anche il suo aspetto fisico. “Sembra una prugna secca”, ha aggiunto, dimostrando che il confronto tra i due non è solo politico, ma anche personale.

Un clima di tensione tra musica e politica

Questo scontro non è un caso isolato. Negli ultimi anni, molti artisti hanno preso posizione contro l’amministrazione Trump, creando un clima di tensione tra il mondo della musica e la politica. Springsteen, con la sua lunga carriera e il suo impegno sociale, rappresenta una voce potente nel panorama musicale, mentre Trump continua a rispondere con attacchi personali e insulti. La musica, da sempre veicolo di messaggi e ideali, si trova così a fare i conti con una realtà politica sempre più polarizzata.