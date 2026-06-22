Parcheggio a Borgo Pio: la scoperta archeologica che blocca i lavori

Nel cuore di Roma, il quartiere Borgo Pio è diventato il centro di una controversia che oppone il Comune ai residenti. Al centro della disputa, la costruzione di un parcheggio privato da 140 posti, con un costo stimato di 12 milioni di euro. Ma appena i lavori sono iniziati, la scoperta di reperti archeologici ha complicato ulteriormente la situazione.

La scoperta archeologica che blocca i lavori

Non appena il Campidoglio ha dato il via libera ai primi scavi, sono emersi reperti di epoca romana. La Sovrintendenza è ora chiamata a esaminare i ritrovamenti per decidere se i lavori possano proseguire o meno. La situazione è delicata, poiché la presenza di antichi manufatti potrebbe richiedere ulteriori indagini e,

Le proteste dei residenti e le preoccupazioni per la stabilità degli edifici

I residenti di Borgo Pio, tra cui l’attrice Maria Grazia Cucinotta hanno espresso forte contrarietà al progetto del parcheggio. Le loro preoccupazioni principali riguardano la stabilità degli edifici circostanti, che potrebbero essere messi a rischio dagli scavi. Le proteste non si sono limitate a parole: i cittadini hanno organizzato incontri e petizioni per fare pressione sulle autorità competenti.

Le ragioni della protesta

Oltre ai timori per la stabilità degli edifici, i residenti sollevano anche questioni legate al traffico e alla qualità della vita nel quartiere. Un parcheggio di tali dimensioni, infatti, potrebbe attirare un numero maggiore di veicoli, peggiorando la situazione già critica del traffico locale. Inoltre, la presenza di reperti archeologici ha acceso il dibattito sulla necessità di preservare il patrimonio storico della città.

La situazione a Borgo Pio rimane quindi in bilico tra le esigenze di modernizzazione e la necessità di preservare il patrimonio storico e la sicurezza degli edifici. La decisione della Sovrintendenza sarà cruciale per determinare il futuro del progetto e placare le tensioni tra le parti coinvolte.