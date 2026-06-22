Droni ucraini: l'offensiva che porta la guerra nel cuore della Russia

L’Ucraina sta portando la guerra nel cuore della Russia con una serie di attacchi aerei profondi e mirati. Dalle pendici degli Urali alle coste aride del Mar Caspio, regioni russe lontane dal fronte stanno subendo il peso di una campagna di droni e missili sempre più aggressiva.

Negli ultimi mesi, l’Ucraina ha dimostrato una crescente capacità di colpire obiettivi strategici in profondità nel territorio russo.

L’attacco più recente, avvenuto la scorsa settimana, ha visto Mosca subire la più grande ondata di droni della guerra, con il cielo oscurato da nuvole nere sopra una raffineria di petrolio.

L’impatto degli attacchi ucraini sulle infrastrutture russe

Gli analisti sottolineano che l’effetto degli attacchi ucraini non è solo psicologico.

Per la prima volta nel conflitto, l’Ucraina è riuscita a danneggiare seriamente le infrastrutture energetiche russe e le fabbriche che supportano lo sforzo bellico.

Alcune regioni, in particolare quelle vicine al fronte, hanno subito gravi carenze di gas, e la produzione di petrolio russa è diminuita per il sesto mese consecutivo a giugno, erodendo i ricavi delle esportazioni.

Le minacce di attacchi costringono le autorità di tutto il paese a emettere avvisi di droni, chiudere aeroporti e annullare eventi pubblici.

L’attacco alla raffineria di Kapotnya

Immagini satellitari rilasciate di recente mostrano la distruzione di almeno tre serbatoi di petrolio nella raffineria di Kapotnya nel sud-est di Mosca, causata dall’attacco della scorsa settimana, che ha colpito anche un centro commerciale. L’Ucraina ha affermato che i danni sono stati più estesi, mettendo fuori uso quattro serbatoi, mentre Reuters ha riportato che anche un’unità di raffinazione è stata danneggiata.

L’offensiva ucraina e le sue conseguenze

Secondo i dati di ACLED analizzati da The Economist, gli attacchi ucraini su obiettivi a più di 100 chilometri dai confini sono più che raddoppiati nell’ultimo anno. Se il ritmo attuale continua, l’Ucraina condurrà circa 800 di questi attacchi entro la fine dell’anno, rispetto ai 658 del 2026.

Questo numero, già significativo, non cattura l’intera portata della campagna. I gruppi di monitoraggio stanno quasi certamente sottostimando gli attacchi complessi che coinvolgono centinaia di droni e più obiettivi.

L’attacco al porto di Ust-Luga

In marzo, una serie di attacchi con droni ha devastato il porto di Ust-Luga nel nord-ovest della Russia, distruggendo almeno mezza dozzina di serbatoi di stoccaggio in una struttura che gestisce esportazioni giornaliere di 700.000 barili di petrolio. Gli esperti hanno previsto che le riparazioni avrebbero richiesto mesi, un segnale di come gli attacchi possano paralizzare la produzione energetica a lungo termine.

La risposta russa e le sfide future

La crescente competenza tecnica dell’Ucraina e la sua capacità di produrre più droni stanno giocando un ruolo cruciale in questa escalation. Gli esperti sottolineano che l’Ucraina sta riempiendo i cieli russi con centinaia di droni in ogni attacco, sovraccaricando le difese aeree. L’attacco della scorsa settimana a Mosca ha visto il abbattimento di quasi 200 droni, secondo le autorità cittadine, ma quelli che hanno colpito il bersaglio hanno causato danni significativi.

La potenza degli attacchi è anche legata a una strategia in evoluzione e a una selezione più accurata degli obiettivi. Mentre in passato i droni potevano aver danneggiato principalmente i serbatoi di stoccaggio, gli attacchi recenti stanno colpendo componenti vitali delle stazioni e delle raffinerie.

Il successo degli sforzi di attacco profondo dell’Ucraina solleva domande sull’efficacia delle difese aeree russe. Il Cremlino ha dispiegato ampiamente sistemi intercettori intorno a punti strategici, ma i mesi recenti hanno messo alla prova i loro limiti.