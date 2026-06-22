La baby giraffa nata allo Zoo di Copenaghen, è la terza in pochi mesi

Copenaghen, 22 giu. (askanews) – Lo zoo di Copenaghen festeggia la nascita di una giraffa, la terza venuta alla luce qui quest’anno. Il personale del giardino zoologico è intervenuto con urgenza per rimuovere la membrana amniotica dalle sue narici, in modo che potesse respirare; sta bene e la mamma ha iniziato a prendersene cura.

Di solito è lei a compiere questa operazione ma questa volta è stato necessario l’aiuto del personale.”Siamo molto felici. A parte l’inizio movimentato, il parto è andato bene”, ha affermato il custode degli animali Frederik Soberg Hougaard.Gli ultimi cuccioli erano nati in primavera, il 13 marzo e il 27 marzo. “È stata una primavera movimentata.

Questa volta la femmina più anziana del gruppo ha dato alla luce il suo cucciolo”, ha raccontato Soberg Hougaard. Lo zoo danese partecipa a un programma internazionale per assicurare la presenza di giraffe in salute nei parchi zoologici europei.