Mannarino inizia con un sold out a Fermo il suo tour estivo

Fermo, 22 giu. (askanews) – Ha preso il via ieri dall’Arena Villa Vitali di Fermo, con una data sold out, il tour estivo di Mannarino, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR. Con il primo appuntamento, il cantautore romano ha portato sul palco i brani di Primo Amore (BMG), l’album pubblicato lo scorso 8 maggio che segna una nuova fase del suo percorso artistico e lo conferma tra le voci più incisive del panorama italiano contemporaneo, interprete di un cantautorato popolare e non convenzionale.Sul palco, Mannarino ha alternato i brani del nuovo progetto ai successi più amati del suo repertorio, riportando dal vivo canzoni come Me So’ Mbriacato, Statte Zitta, Serenata Lacrimosa, Scetate Vajo’, Cantaré e Fatte Bacià.

Ne è nato uno spettacolo coinvolgente che attraversa le diverse stagioni della sua carriera, concepito come un unico racconto musicale in cui ogni brano si lega al successivo senza interruzioni.Il live nasce da un approfondito lavoro sugli arrangiamenti e dalla scelta di una formazione, composta da Alessandro Chimenti, Matteo Pezzolet, Francesco Santalucia, Cesare Petulicchio, Lavinia Mancusi e Simona Sciacca, pensata per creare un’esperienza immersiva, sostenuta da una forte componente ritmica e da un’energia costante che accompagna il pubblico dall’inizio alla fine dello spettacolo.Una visione che affonda le radici nelle influenze musicali sudamericane e brasiliane, dove musica e fisicità convivono in un linguaggio comune e il live diventa un’esperienza da vivere anche attraverso il corpo, il movimento e la partecipazione.

Il risultato è uno spettacolo che rilegge il repertorio di Mannarino attraverso nuovi arrangiamenti e una rinnovata dimensione sonora, in cui il confine tra palco e pubblico si fa sempre più sottile.Dopo il debutto sold out a Fermo, il tour proseguirà con altri appuntamenti a cielo aperto, facendo tappa nei principali festival della penisola: il 25 giugno allo Sherwood Festival di Padova, il 27 giugno al Flowers Festival di Collegno (TO), il 4 luglio al Musart Festival di Pratolino (FI), il 10 luglio al Rock in Roma, l’11 luglio a Napoli all’Ex base Nato, il 15 luglio al Summer Knights a Pisa, il 17 luglio all’Altraonda Festival di Genova, il 24 luglio al Lake Sound Park Festival di Cernobbio (CO), il 26 luglio al No Borders Music Festival a Tarvisio (UD), l’1 agosto a Suoni Controvento ad Assisi (PG), il 2 agosto all’Acieloaperto Festival di Santa Sofia (FC), il 9 agosto al Locus Festival di Locorotondo (BA), l’11 agosto all’Alguer Summer Festival di Alghero (SS), il 13 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC), il 22 agosto al Terrasound Festival di Pescara, il 29 agosto all’Esedra di Palazzo Te di Mantova, il 5 settembre al Wave Summer Music di Catania e terminerà l’11 settembre al Parco della Musica di Milano.