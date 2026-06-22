Il piccolo è stato investito e ucciso tra Lauro e Moschiano sotto gli occhi del padre: i dettagli.

Tragedia nel pomeriggio di oggi tra Lauro e Moschiano, nell’Avellinese, dove un bambino di 10 anni è stato investito e ucciso sotto gli occhi del padre.

Tragedia nell’Avellinese: bimbo di 10 anni investito da una Jeep

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 giugno 2026, sulla strada che collega Lauro a Moschiano, nell’Avellinese, c’è stato un terribile incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, un bambino di 10 anni, in sella alla sua minimoto e controllato dal padre vicino a lui, è stato investito da una Jeep. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento infatti non è chiaro esattamente che cosa sia successo.

Tragedia nell’Avellinese: morto un bimbo di 10 anni in un drammatico incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti subito i soccorsi ma le condizioni del bimbo sono apparse subito disperate. I soccorritori infatti non sono riusciti a rianimarlo, il piccolo è stato dichiarato morto prima dell’arrivo in ospedale. Come detto al momento non è chiara la dinamica dell’incidente.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Moschiano, dove il bimbo viveva assieme ai genitori e al fratellino. Il giorno del funerale sarà lutto cittadino.