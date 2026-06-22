Incidente mortale a Lauro: il dramma di Christian e la comunità sotto shock

Un bambino di dieci anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in provincia di Avellino. Il piccolo Christian, originario di Moschiano, è stato sbalzato dalla sua moto minicross dopo un violento impatto con una Jeep.

Un dramma immenso si è consumato questo pomeriggio in provincia di Avellino, dove un bambino di dieci anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il piccolo Christian, originario di Moschiano, era alla guida della sua moto minicross quando, in corrispondenza di un tornante, ha impattato violentemente contro una Jeep.

L’incidente è avvenuto sulla provinciale che collega Moschiano a Lauro, in via Circuito. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi e il trasporto con l’eliambulanza verso l’ospedale Moscati di Avellino, purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La comunità del Vallo di Lauro è sotto shock per la tragedia che ha coinvolto il giovane Christian.

Le dinamiche dell’incidente e i soccorsi

Secondo quanto accertato dai Carabinieri della stazione di Lauro e dai militari della Compagnia di Baiano, il contatto tra la Jeep e il minicross ha fatto sbalzare il bambino nella cunetta alla destra della strada, causando un trauma fatale. Il minicross è rimasto in obliquo tra il guardrail e il terreno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i carabinieri e gli agenti del commissariato di Lauro. Le condizioni del piccolo Christian sono apparse immediatamente disperate, rendendo necessario l’invio dell’eliambulanza. Nonostante i tentativi di rianimarlo, il cuore del bambino ha smesso di battere prima del trasferimento in ospedale.

Il dolore della famiglia e della comunità

La salma del bambino è stata trasferita con una bara bianca presso il reparto di Tanatologia del Moscati di Avellino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La comunità del Vallo di Lauro è in lutto per la perdita del giovane Christian, un evento che ha lasciato tutti senza parole.

Il padre del bambino, che lo precedeva alla guida della sua auto, ha assistito impotente alla tragedia. Anche gli occupanti della Jeep, ancora sotto shock, si sono fermati per allertare i soccorsi. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.

Le indagini in corso

Le indagini sono in corso per stabilire le cause esatte dell’incidente. Saranno decisive le testimonianze e le immagini della videosorveglianza attiva nella zona. Il bambino indossava il casco, ma l’impatto è stato così violento da risultare fatale.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma quello che è certo è che il contatto tra la vettura e il minicross ha causato un volo di diversi metri per il piccolo Christian. La comunità di Moschiano e Lauro è unita nel dolore, cercando di fare i conti con una perdita così improvvisa e tragica.