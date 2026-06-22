Un’intensa ondata di caldo estremo sta colpendo l’Europa occidentale, con temperature eccezionalmente elevate e disagi diffusi a scuole, trasporti e infrastrutture. In diverse aree si superano i 40 °C, con valori record soprattutto in Francia, Spagna e Uk.

L’ondata di calore sull’Europa occidentale: record termici tra Francia e Spagna

L’espansione dell’anticiclone africano sta coinvolgendo gran parte dell’Europa occidentale, con effetti particolarmente intensi in Francia e Spagna.

Dopo un episodio eccezionale a maggio, una nuova ondata di calore sta spingendo le temperature fino a 14-16°C sopra le medie stagionali. Il picco è atteso nei prossimi giorni, con condizioni potenzialmente storiche per intensità e durata.

Le conseguenze sono già evidenti. In Francia sono state registrate tre vittime legate al caldo estremo e sono state introdotte misure straordinarie, tra cui la chiusura di migliaia di scuole nelle aree più colpite.

Le previsioni indicano valori fino a 42-43°C, con Parigi che potrebbe toccare i 40°C, Lione i 40-41°C e tra Tolosa e Bordeaux picchi vicini ai 42°C. In Spagna si attendono temperature ancora più estreme, con punte oltre i 44-45°C. Anche nel Regno Unito, il caldo raggiungerà livelli eccezionali: a Londra sono previsti fino a 37°C, valori molto rari per il clima britannico e indicativi della portata eccezionale dell’ondata di calore.

Caldo estremo, treni cancellati e scuole chiuse: emesso avviso di “pericolo di vita” in Uk

Il Regno Unito si trova al centro di una fase critica a causa dell’espansione di un potente anticiclone che sta portando condizioni meteorologiche estremamente elevate e potenzialmente pericolose. Le autorità stanno adottando misure straordinarie: chiusure anticipate delle scuole, interruzioni del servizio ferroviario e possibili criticità sulle strade, dove il manto stradale rischia deformazioni. Il Met Office ha diramato una rara allerta rossa per caldo estremo, avvertendo di un “pericolo per la vita” e di possibili “gravi disagi alla vita quotidiana”. Le temperature potrebbero avvicinarsi ai 40 °C, sfiorando il record nazionale di 40,3 °C registrato nel 2022.

Le ripercussioni si estendono anche alla vita quotidiana e ai servizi pubblici. Molte scuole stanno riducendo l’orario delle lezioni o chiudendo nelle ore più calde, mentre in alcuni istituti sono state sospese le attività sportive e autorizzato un abbigliamento più leggero per gli studenti. Secondo la UK Health Security Agency esiste un “aumento del rischio per la vita dell’intera popolazione”. Sul fronte dei trasporti, il RAC ha consigliato di evitare gli spostamenti non essenziali senza aria condizionata, mentre la AA ha segnalato possibili interventi sulle strade a causa dell’ammorbidimento dell’asfalto. Anche la rete ferroviaria è sotto osservazione: il calore può causare dilatazioni e abbassamenti delle linee elettriche e deformazioni dei binari, con conseguenti rallentamenti e modifiche agli orari.