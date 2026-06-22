Platano crolla davanti al Gazometro a Roma e travolge un taxi, passeggeri illesi

Un platano è caduto su un taxi in transito in via Ostiense a Roma il 22/06/2026 poco prima delle 17. A bordo c'erano il tassista, una donna e il bambino di 1 anno: per fortuna nessuno ha riportato ferite. Quattro auto parcheggiate sono state distrutte e la strada è stata chiusa in direzione San Paolo all'altezza del Gazometro.

Nel pomeriggio del 22/06/2026 poco prima delle 17 (ora registrata alle 16:51), un grande platano è precipitato in Via Ostiense nella zona del Gazometro a Roma. L’albero, abbattuto dal vento, si è abbattuto sulla carreggiata proprio mentre stavano transitando dei veicoli; tra questi un taxi che è risultato colpito in pieno.

All’interno del taxi c’erano il conducente, una donna e il figlio della donna di 1 anno. Per effetto dell’impatto, i passeggeri hanno riportato solo uno stato di shock non sono state riscontrate lesioni. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha effettuato i primi rilievi e ha confermato l’assenza di feriti.

Crollo del platano in via Ostiense e danni ai veicoli

Il platano si trovava davanti al bar-ristorante Doppiozero quando è caduto. L’impatto non ha coinvolto solo il taxi: l’albero ha travolto e distrutto quattro auto in sosta posizionate lungo la strada. Le operazioni iniziali hanno previsto la messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori pericoli ai passanti e ai soccorritori.

Danneggiamenti e situazione sul luogo

Le quattro vetture parcheggiate sono state segnalate come danneggiate irreparabilmente a causa del peso e della posizione del tronco. Le immagini dell’accaduto mostrano la massa imponente del platano piegata sulla carreggiata, con detriti e rami sparsi. Gli agenti della Polizia locale hanno delimitato il perimetro interessato e coordinato le azioni di rimozione degli elementi pericolanti.

Gestione del traffico e interventi delle autorità

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dell’albero, è stato chiuso un tratto di Via Ostiense in direzione San Paolo all’altezza del Gazometro. Il traffico è stato fortemente rallentato e deviato sulla corsia preferenziale per limitare i disagi alla circolazione. Le autorità locali hanno inoltre predisposto transenne e divieti di sosta temporanei nelle immediate vicinanze.

Ruolo della Polizia locale

Gli operatori della Polizia locale hanno effettuato i rilievi e coordinato gli interventi con le squadre specializzate per la rimozione dei rami e del fusto. Dopo le prime verifiche, è stata resa nota la notizia più importante: non ci sono state persone ferite. La messa in sicurezza dell’area è stata la priorità per evitare possibili nuovi cedimenti o rischi per i passanti.

La dinamica dell’accaduto è stata attribuita al forte vento presente nel pomeriggio, che ha sollecitato la stabilità della pianta fino al cedimento. Gli accertamenti proseguiranno per stabilire eventuali responsabilità legate allo stato della pianta e alla manutenzione del verde urbano. Nel frattempo, la rimozione del fusto e la bonifica della carreggiata sono state avviate per ripristinare la normale viabilità il prima possibile.

Sul piano umano, la situazione ha messo in luce come, nonostante la gravità apparente dell’episodio, in quel caso specifico il tempestivo intervento delle autorità e la casualità della posizione dei passeggeri abbiano evitato conseguenze più gravi. Le aree attorno al Gazometro rimangono sorvegliate fino al termine delle operazioni di rimozione e ripristino.