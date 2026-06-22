È una vicenda di cronaca che arriva da Ceriale, nel Savonese, dove nella notte tra venerdì e sabato un grave incidente stradale ha coinvolto una Fiat 500 e uno scooter su cui viaggiavano due ragazze. Nell’impatto ha perso la vita la 22enne Sofia Barberi, mentre la sua amica è rimasta gravemente ferita. Sulla dinamica dello scontro stanno ora lavorando gli inquirenti della Procura di Savona, che hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Sofia Barberi uccisa nell’incidente a Ceriale: conseguenze, condizioni dei feriti e reazioni istituzionali

Restano gravi le conseguenze dell’incidente: la ventiduenne che viaggiava con la vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza e i medici hanno dovuto procedere all’amputazione di una parte della gamba per salvarle la vita. Dopo il ricovero in terapia intensiva all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, nel pomeriggio di domenica è stata risvegliata dal coma farmacologico, segnando un lieve miglioramento delle sue condizioni.

Nel frattempo, la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Sofia Barberi, passaggio necessario prima della restituzione della salma alla famiglia. La sindaca di Ceriale, Marinella Fasano, ha annunciato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali, che non sono ancora stati fissati proprio in attesa degli accertamenti medico-legali.

In serata è stata inoltre organizzata una fiaccolata in ricordo. Intanto proseguono gli approfondimenti investigativi per definire con esattezza la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

Sofia Barberi uccisa nell’incidente a Ceriale: parla la 18enne alla guida dell’auto

Come riportato da Open, è rientrata nella propria abitazione in provincia di Pavia la diciottenne che, nella notte tra venerdì e sabato, è rimasta coinvolta nel tragico investimento costato la vita a Sofia Barberi, avvenuto a Ceriale (Savona). La giovane, ora indagata per omicidio stradale e lesioni stradali gravissime, si trovava alla guida della Fiat 500 che si è scontrata con uno scooter su cui viaggiavano la vittima e un’amica ventiduenne, rimasta gravemente ferita. Secondo le ricostruzioni basate sui filmati acquisiti dagli inquirenti, durante una manovra di sorpasso l’auto avrebbe invaso la corsia opposta, provocando l’impatto frontale.

La ragazza, intervistata da Repubblica, ha fornito la sua versione dei fatti: «Avevo un ostacolo davanti, mi pare fosse un Suv. Non si capiva se andava piano o era proprio fermo. Con il volante mi sono spostata sulla sinistra per vedere cosa stava succedendo, se potevo sorpassare. Ora non ho più motivo di stare al mondo». Attraverso il proprio legale, l’avvocato Paolo Larcesi del foro di Pavia, la studentessa è stata descritta come «annientata e devastata, così come tutta la sua famiglia».

La giovane ha inoltre preso le distanze dal video girato da un passeggero dell’auto, precisando: «Quei due ragazzi del video? Non sono neanche miei amici, mi hanno solo chiesto un passaggio», mentre uno dei presenti nel filmato, diffuso sui social, si è successivamente scusato dichiarando: «Ero ubriaco. Sono pentito e sto male». Un ulteriore video circolato online mostrava anche il giovane all’aeroporto di Malpensa, dove parlava di voler lasciare l’Italia sostenendo che «in Italia ci odiano tutti». L’inchiesta, come riporta La Stampa, è stata formalmente aperta dalla Procura di Savona, che sta acquisendo ulteriori elementi, tra cui filmati utili a chiarire con precisione la dinamica.