A Meduno, una donna è morta in casa dopo essere rimasta folgorata mentre utilizzava un asciugacapelli, in un episodio che ha subito richiesto l’intervento dei soccorsi. La vicenda ha assunto i contorni di un grave incidente domestico, con esito purtroppo fatale nonostante i tentativi di rianimazione.

Tragico episodio domestico a Meduno: la drammatica scoperta della badante

A Meduno, in provincia di Pordenone, si è verificato un grave incidente in ambito domestico che ha avuto esito fatale. Una donna anziana è deceduta dopo essere rimasta folgorata da una scarica elettrica partita da un asciugacapelli utilizzato all’interno della propria abitazione. A rinvenirla priva di sensi, in arresto cardiaco, è stata la badante, rientrata a casa nel primo pomeriggio di lunedì 22 giugno dopo un periodo di assenza.

La situazione è apparsa subito critica e sono stati attivati immediatamente i soccorsi tramite il Numero Unico di Emergenza 112. NUE 112

Donna folgorata dall’asciugacapelli in casa: la badante trova il corpo e lancia l’allarme

Dopo la chiamata d’emergenza, la centrale operativa SORES FVG ha inviato sul posto un’ambulanza insieme all’équipe dell’elisoccorso, che ha tentato ripetutamente le manovre di rianimazione.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per la donna non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago e successivamente sono stati avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio, affidati ai Carabinieri della stazione competente. Carabinieri

In casi di folgorazione domestica, le indicazioni di sicurezza prevedono di non toccare la persona se è ancora in contatto con la fonte elettrica e di allertare immediatamente i soccorsi. Il rischio può includere perdita di coscienza, difficoltà respiratorie e gravi ustioni, motivo per cui l’intervento tempestivo del 112 resta fondamentale anche quando la vittima sembra essersi ripresa.