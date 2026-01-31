Un uomo di 48 anni ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica mentre si trovava in casa della madre a Napoli: un tragico incidente domestico che ha sconvolto la sua famiglia e la comunità di Ponticino.

Famiglia e comunità sotto choc a Napoli: aperta un’inchiesta per chiarire le cause

L’uomo lascia la moglie e due figli, di 12 e 9 anni, suscitando profonda commozione tra familiari, amici e conoscenti a Ponticino, dove era una persona stimata e attivamente impegnata nella vita parrocchiale e nelle attività della Caritas.

I carabinieri stanno conducendo le indagini per determinare se si sia trattato di un tragico incidente domestico o se vi siano responsabilità esterne. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Napoli, muore folgorato da una scarica elettrica a 48 anni: chi era la vittima

La comunità di Ponticino è sotto choc per la scomparsa improvvisa di Maurizio Di Costanzo, 48 anni, residente nel comune di Laterina Pergine Valdarno. L’uomo è deceduto a Napoli, dove si trovava per prestare aiuto alla madre nella sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere di Arezzo, mentre stava ispezionando un’intercapedine, Di Costanzo sarebbe rimasto vittima di una violenta scarica elettrica, che gli ha causato la morte. Le autorità giudiziarie hanno disposto il sequestro della salma per consentire tutti gli accertamenti del caso.