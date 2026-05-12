Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta siamo a Torino, dove un operaio di 47 anni è morto travolto da un bancale alla Centrale del Latte.

Centrale del Latte di Torino: operaio travolto da un bancale

Intorno alle ore 13.00 di oggi, martedì 12 maggio 2026, si è verificato l’ennesimo incidente mortale sul lavoro.

Siamo alla Centrale del Latte di Torino in via Filadelfia 220 quando un operaio di 47 anni, dipendente di una ditta di logistica dell’Emilia Romagna, si trovava lì per lavoro ed è stato travolto da un bancale. Sul posto sono giunti subito non solo i soccorsi ma anche le autorità, che dovranno capire cosa sia successo e stabilire l’esatta causa di questo terribile incidente.

Tragedia alla Centrale del Latte: morto un operario travolto da un bancale

Tragedia alla Centrale del Latte. L’operario di 47 anni, travolto da un bancale, è morto. A nulla infatti è servito l’intervento dei soccorsi, l‘operaio è deceduto prima del trasporto in ospedale. L’uomo, dipendente della ditta esterna Movinlog di Reggio Emilia, si chiamava Raffaele Settembre ed era di Moncalieri.

IL 47enne è stato travolto per l’esattezza da una pedana con cisterne da 780 chili che stava scaricando da un camion ed è caduto all’indietro sbattendo la testa. In una nota la Centrale del Latte ha espresso il proprio cordoglio per quanto accaduto: “assicurando sin da ora la massima vicinanza e collaborazione in questo momento di grande dolore.”