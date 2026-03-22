Ennesima tragedia sul lavoro, a perdere la vita un operaio di soli 30 anni, Enrico, diventato tra l’altro padre da poco. Il dramma a Modugno, in provincia di Bari. Ecco cosa è successo.

Modugno, incidente sul lavoro: la drammatica morte a soli 30 anni

Ieri mattina, sabato 21 marzo 2026, si è verificato l’ennesimo incidente mortale sul lavoro. Siamo nella zona industriale di Modugno, nel Barese, dove un’operaio di 30 anni stava lavorando sul terrazzo di un capannone industriale, forse su una superficie non portante. L’operaio all’improvviso è caduto nel vuoto da un’altezza di circa 6 metri, morendo sul colpo. A nulla è infatti servito l’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli ispettori dello Spesal Area Metropolitana della Asl di Bari, al fine di verificare le cause e le circostanze dell’incidente.

Tragedia sul lavoro, la drammatica morte a soli 30 anni: Enrico era diventato padre da poco

Secondo i primi accertamenti l’operaio di 30 anni sarebbe morto sul colpo cadendo da un’altezza di circa sei metri. La consulenza del medico-legale chiarirà con precisione le cause del decesso. La vittima si chiamava Enrico ed era di Andria, lascia la moglie e un figlio nato da poco. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità e che pone nuovamente l’attenzione su un problema che affligge il nostro Paese da troppo tempo, ovvero la sicurezza sul lavoro. I sindacati chiedono infatti subito un cambio di rotta.