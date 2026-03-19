Como in lutto, è morto a 86 anni Michael Bambang Hartono: era il patron del club assieme al fratello

La favola del Como, se favola si può chiamare, è sotto gli occhi di tutti. Da squadra in lotta per arrivare o rimanere in Serie A, oggi se la gioca con le Big del calcio italiano per un posto in Champions League. I meriti, oltre ad allenatore e giocatori, vanno sicuramente ai fratello Hartono, che hanno rilevato il club nel 2019 facendoli fare un salto di qualità straordinario. Oggi è un giorno triste per la squadra lariana, in quanto Michael Bambang Hartono è morto all’età di 86 anni.

Como in lutto, è morto Michael Bambang Hartono: era uno dei pilastri del club lariano

Il Como calcio è in lutto per la morte di Michael Bambang Hartono, venuto a mancare all’età di 86 anni oggi, 19 marzo 2026. Assieme al fratello, Robert Baudi, era uno degli azionisti di riferimento del club lariano. La notizia della sua morte è rimbalzata dall’Italia all’Indonesia, Paese natale di Hartono, dove i media hanno dato grande risalto alla scomparsa del miliardario, figura di spicco non solo nel mondo del calcio ma per l’intera economia globale. Hartono era infatti alla guida di un vasto impero finanziario costruito attorno alla società Djarum, e in particolare alla partecipazione in Bank Central Asia, ovvero uno degli asset più rilevanti del gruppo. Secondo le stime di Forbes, Hartono era tra gli uomini più ricchi al mondo, con un patrimonio sui 18 miliardi di dollari.

Como in lutto, è morto Michael Bambang Hartono: la sua importanza nella rinascita del club

Attualmente il Como è quarto in classifica in Serie A, terminasse oggi il campionato sarebbe dunque in Champions League. Un traguardo che sarebbe storico per il club lariano, che nel giro di pochi anni è passato dall’essere una squadra da bassa classifica a una delle migliori. Era il 2019 quanto Michael Bambang Hartono, insieme al fratello Roberto Baudi, è diventato proprietario del club lariano. Il progetto sportivo del Como è in continua crescita, con Cesc Fabregas in panchina e tanti giovani talenti in campo, e nessun tifoso potrà mai dimenticare il ruolo di Hartono in tutto questo.