A poco più di tre mesi dall’inizio del Mondiali di calcio 2026 sale la preoccupazione attorno a uno dei calciatori più famosi al mondo, Cristiano Ronaldo che, dopo aver sbagliato un calcio di rigore si è infortunato.

Cristiano Ronaldo: sbaglia un rigore poi esce infortunato

Nell’ultima partita di campionato che l’Al-Nassr ha giocato contro l’Al-Fayha, il cinque volte Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo, si è fatto male. Cr7 prima, di uscire infortunato, aveva anche sbagliato un rigore sul punteggio di 0 a 0, complicando ulteriormente la partita per la sua squadra che, alla fine, è riuscita a importi con il punteggio di 3 a 1. All’81esimo minuto, però, Cristiano Ronaldo ha chiesto il cambio per un guaio muscolare.

Cristiano Ronaldo esce infortunato: Mondiali 2026 a rischio?

Come detto, nel corso dell’ultimo march valido per la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo è uscito dal campo a 10 minuti dalla fine per un infortunio muscolare. Cresce dunque la preoccupazione attorno al capitano del Portogallo in vista dei Mondiali 2026 che si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’allenatore dell’Al-Nassr, al termine della gara, ha parlato di un affaticamento muscolare ma saranno solamente gli esami strumentali a capirne l’entità e i tempi di recupero.