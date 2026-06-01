È scomparso a 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore di Cagliari, Bologna, Bari, SPAL e Sampdoria, vittima di un grave incidente a Giannina; la notizia ha suscitato messaggi di cordoglio da federazioni e club

La notizia della scomparsa di Marios Oikonomou ha scosso il mondo del calcio internazionale: l’ex difensore è morto all’età di 33 anni dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella sua città natale, Giannina. Secondo le ricostruzioni, le conseguenze dell’impatto erano state da subito gravissime, tanto da richiedere un intervento chirurgico d’urgenza e il ricovero in terapia intensiva.

Il lutto è stato confermato ufficialmente il 1 giugno dalla Federcalcio greca, che ha rivolto parole di vicinanza alla famiglia e agli amici. Nei giorni successivi sono arrivate numerose manifestazioni di cordoglio da istituzioni e club che hanno incrociato il percorso professionale di Oikonomou.

La dinamica dell’incidente e l’intervento medico

Secondo i media greci, l’incidente che ha coinvolto Oikonomou è avvenuto lo scorso 24 maggio a Giannina e ha visto lo scontro tra la sua motocicletta e un’auto guidata da un uomo di 63 anni.

L’impatto ha provocato gravi lesioni cranio-encefaliche, rendendo necessario il trasferimento immediato all’ospedale Hatzikostas e un’operazione d’urgenza.

Al termine dell’intervento, il calciatore è rimasto ricoverato in terapia intensiva per una settimana. Nonostante gli sforzi medici, le complicazioni legate alle ferite si sono rivelate fatali e la conferma del decesso è arrivata il 1 giugno.

Dettagli sull’intervento

I referti e i resoconti pubblici indicano che i medici hanno eseguito una craniectomia decompressiva per affrontare l’edema cerebrale e le lesioni intracraniche causate dall’impatto. Questa procedura, utilizzata in situazioni critiche per ridurre la pressione intracranica, è spesso la scelta estrema quando sono in gioco funzioni vitali.

La carriera di un difensore itinerante

La storia sportiva di Marios Oikonomou è quella di un calciatore che ha saputo costruirsi un percorso tra Grecia, Italia e Danimarca. Cresciuto nelle giovanili del PAS Giannina, ha poi trovato spazio in squadre importanti e in campionati di alto livello, distinguendosi per la sua presenza fisica e la professionalità.

In Italia ha vestito le maglie di Cagliari, Bologna, SPAL, Bari e Sampdoria, collezionando presenze in Serie A e contribuendo a stagioni di rilievo. All’estero, ha giocato con l’AEK Atene e con il Copenhagen, club con cui ha vissuto l’esperienza danese tra il 2026 e il 2026.

Presenze in nazionale e traguardi

Con la maglia della Grecia Oikonomou ha totalizzato sei presenze tra amichevoli, qualificazioni mondiali e Nations League, l’ultima delle quali risale al 2018. Il bilancio della carriera include sia apparizioni in competizioni UEFA, come Champions League ed Europa League, sia il titolo nazionale conquistato con il Copenhagen nel 2026.

Reazioni e messaggi dal mondo del calcio

La notizia della morte ha provocato una catena di messaggi ufficiali: la UEFA si è detta profondamente addolorata, mentre la Lega Serie A e numerosi club italiani hanno espresso vicinanza alla famiglia. Tra i messaggi più sentiti quelli del Copenhagen, che ha ricordato il giocatore sia per il valore sportivo sia per la qualità umana, e dell’AEK, che ha richiamato le “battaglie” sportive combattute con impegno.

In Italia, società come Cagliari, Bologna, Sampdoria e Bari hanno pubblicato comunicati di cordoglio, ricordando i momenti condivisi in campo e la figura dell’atleta. Anche club come Napoli, Inter, Atalanta, Monza e Cremonese si sono uniti al dolore manifestando vicinanza ai cari.

Un ricordo collettivo

I messaggi raccolti sottolineano non solo il valore tecnico di Oikonomou come difensore, ma anche la sua “etica” e il “sorriso” che, secondo la Federcalcio greca, ne hanno fatto un professionista stimato da compagni, tecnici e tifosi. In questo senso, il lutto assume anche il volto della perdita umana oltre che sportiva.

La dipartita di Marios Oikonomou lascia un segno nelle comunità calcistiche attraversate durante la sua carriera e riapre il dibattito sull’incidentalità stradale e sulla sicurezza di motociclisti e automobilisti. In attesa di eventuali sviluppi giudiziari legati alla dinamica dell’impatto, oggi prevale il ricordo e il cordoglio di chi lo ha conosciuto e apprezzato.