Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi puntano i quarti

Tre tennisti italiani, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, sono approdati agli ottavi del Roland Garros: in questo articolo trovi il programma, gli avversari e le opzioni per seguire i match in diretta.

La corsa degli azzurri al Roland garros prosegue con tre nomi ancora in gioco: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Dopo l’uscita di scena di Jannik Sinner, il tabellone parigino si è ulteriormente aperto e offre nuove opportunità per i rappresentanti italiani che cercano un posto nei quarti di finale.

Questo pezzo riassume il programma dei match, i rispettivi avversari e le piattaforme dove sarà possibile vedere gli incontri, con un occhio anche ai protagonisti più attesi della giornata sui campi principali.

Chi scende in campo per l’Italia

Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sono i tre azzurri ancora in gara. Cobolli sfiderà lo statunitense Zachary Svajda, mentre Berrettini affronterà l’argentino Juan Manuel Cerundolo, lo stesso giocatore che ha eliminato Sinner. Arnaldi invece se la vedrà con lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 19 del torneo.

Flavio Cobolli: appuntamento sul centrale

Il programma prevede l’esordio di Cobolli alle ore 11:00 sullo Philippe Chatrier. Il romano arriva agli ottavi dopo una vittoria convincente e ha espresso in conferenza la sensazione di trovarsi in un tabellone più aperto, con l’assenza di alcuni big che dà a molti giocatori la possibilità di sognare.

Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi: Suzanne Lenglen e incognite

Sul campo Suzanne Lenglen sono attesi invece Berrettini e Arnaldi. Secondo il programma diffuso, la sfida Juan Manuel Cerundolo–Berrettini è fissata dalle ore 11:00 sul Lenglen, mentre l’orario per Tiafoe–Arnaldi è ancora da definire. Entrambi gli italiani hanno mostrato grande tenacia nei turni precedenti: Berrettini ha firmato match lunghi e combattuti, mentre Arnaldi ha dovuto affrontare una maratona per ottenere il passaggio del turno.

Altri incontri di rilievo e sessione serale

La giornata offre altri confronti interessanti oltre alle sfide degli azzurri. Non prima delle 15:30 è previsto il match tra il canadese Felix Auger-Aliassime, ancora la testa di serie più alta nella parte alta del tabellone, e il cileno Alejandro Tabilo. In serata la sessione notturna riserva un grande nome del circuito femminile: la numero uno del mondo Aryna Sabalenka affronterà Naomi Osaka, quattro volte campionessa Slam, in un match che riporterà il pubblico ad assistere a una night session dedicata al singolare femminile per la prima volta in questa edizione.

Effetto delle assenze nel tabellone

L’eliminazione di giocatori di alto profilo ha inciso sull’andamento del torneo: oltre a Sinner, il tabellone ha perso anche Novak Djokovic, battuto in una partita epica. Queste defezioni hanno cambiato le gerarchie e offrono a tennisti come Cobolli, Berrettini e Arnaldi la concreta possibilità di avanzare ulteriormente.

Dove vedere i match: tv e streaming

Tutti gli incontri del Roland Garros sono trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 e Eurosport 2, oltre che sulle piattaforme di streaming Discovery+ e HBO Max. Inoltre, gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno seguire l’evento grazie agli accordi di distribuzione che includono il secondo Slam della stagione.

Consigli pratici per gli spettatori

Per chi intende seguire più match in successione, le soluzioni di streaming garantiscono la copertura completa anche in mobilità. È utile verificare in anticipo la programmazione in base ai fusi orari e alle eventuali sovrapposizioni tra campi, poiché alcuni incontri possono subire piccoli spostamenti di orario a causa della durata dei match precedenti.

Prospettive per gli azzurri e conclusione

Con tre rappresentanti ancora in gara, l’Italia mantiene vive ambizioni al Roland Garros. La combinazione di un tabellone aperto e le buone prestazioni degli italiani crea uno scenario favorevole: sarà determinante la capacità di reggere la pressione nei momenti chiave di ogni match. Seguendo i prossimi turni si capirà se uno di loro riuscirà a trasformare l’occasione in un risultato storico per il tennis italiano.

In attesa dell’inizio dei singoli incontri, tifosi e appassionati possono consultare il palinsesto ufficiale e scegliere la piattaforma più comoda per non perdere nemmeno un punto delle sfide decisive.