Domenica In, oggi l'ultima puntata: Teo Mammucari ci sarà? Ospiti e anticipa...

Domenica In, oggi l'ultima puntata: Teo Mammucari ci sarà? Ospiti e anticipa...

Oggi, domenica 31 maggio 2026, andrà in onda l’ultima puntata di “Domenica In”, con Mara Venier pronta a chiudere questa lunga stagione. Ecco chi saranno gli ospiti e… Mammucari ci sarà?

Domenica In, ultima puntata: gli ospiti

Siamo arrivati ai titoli di cosa per questa stagione, oggi, domenica 31 maggio 2026, andrà in onda l’ultima puntata di “Domenica In”.

Mara Venier è dunque pronta con una super puntata, in attesa di sapere se ci sarà ancora lei la prossima stagione. Ma veniamo a quelli che saranno gli ospiti che vedremo oggi nel suo salottino: iniziamo da Catherine Birmingham Trevallion, conosciuta come la mamma della “famiglia del bosco”, la quale parlerà in vista dell’uscita della sua autobiografia “La mia verità”, in uscita il 2 giugno.

Poi spazio alla leggerezza con Enrico Brignano, che dovrebbe anche regalare al pubblico uno dei suoi monologhi più famosi. Per quanto riguarda la musica, avremo Samurai Jay, Mietta e Gianluigi Lembo.

Domenica In, ultima puntata: Teo Mammucari ci sarà?

Oggi andrà in onda l’ultima puntata di “Domenica In”. Tra i nomi dei conduttori compare sempre anche quello di Teo Mammucari ma la sua presenza non è certa, secondo le ultime indiscrezioni potrebbe esserci un altro forfait da parte del conduttore che non dovrebbe quindi affiancare Mara Venier ed Enzo Miccio quest’oggi.

Ma, certezze non ce ne sono e Mammucari potrebbe anche sorprendere e presentarsi in studio.