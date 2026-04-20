Mara Venier è da decenni uno dei volti più amati ed apprezzati dal pubblico televisivo e legata alla Rai la rete ammiraglia della televisione italiana che la vede entrare ogni domenica nei salotti dei telespettatori con un programma simbolo capace di intrattenere per ore spaziando da un argomento all’altro, la situazione ora potrebbe cambiare radicalmente.

Il rapporto trentennale con la Rai

Mara Venier è in Rai da 30 anni, in pratica ha iniziato la sua carriera nel gruppo televisivo statale e lì è rimasta, cambiando i programmi e dimostrandosi una conduttrice poliedrica sino alla stabilità trovata nella domenica pomeriggio.

Il suo ruolo interno alla Rai è sempre stato di spicco, diventando un esempio per chiunque volesse intraprendere quella carriera, lei difatti si è sempre contraddistinta per capacità e professionalit.

Legata indissolubilmente alla Rai non aveva mai paventato l’ipotesi di dire addio salvo in un’intervista, dove avrebbe confessato di poter vedere l’addio come ipotesi futura, da quell’intervista gli anni sono passato e ora si paventerebbe l’opportunità perfetta.

Mara Venier e la corte di Discovery accanto a Maria De Filippi

Mara Venier è al momento saldamente al comando di Domenica In, programma che conduce ormai da tantissimi anni e che grazie al suo stile di conduzione è amato da milioni di telespettatori.

Un conduttore però deve sempre provare ad evolvere ed aspetta l’occasione giusta per poterlo fare. Quell’occasione sembra essere arrivata di recente. Infatti come riporta CaffeinaMagazine tramite il portale TVBlog ci sarebbe un’offerta concreta sul tavolo.

L’offerta arriverebbe dall’universo Discovery per il canale Nove, che ha già visto arrivare Fabio Fazio, per “zia Mara” ci sarebbe un programma da condurre insieme ad un’altra conduttrice importante, Maria de Filippi.

Maria De Filippi infatti è in contatto come rappresentante della sua casa di produzione – la Fascino – con Discovery per un nuovo programma. Al momento sono solo rumors che non hanno trovato concretizzazione.

L’attenzione dei fans e degli addetti ai lavori resta su questa opportunità suggestiva che cambierebbe radicalmente la televisione in Italia.