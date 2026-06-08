Ballando 2026, che succede in giuria dopo la chiamata di Selvaggia Lucarelli all'Isola dei Famosi

Milly Carlucci sta ricomponendo la giuria di Ballando con le Stelle per il 2026 dopo che Selvaggia Lucarelli è stata scelta per condurre l'Isola dei Famosi; ci sono riconferme tra i giudici e due nomi in lizza per sostituirla

La stagione televisiva che si aprirà il prossimo autunno porta con sé cambiamenti nel cast di uno dei principali programmi del sabato sera: Ballando con le Stelle. Dopo dieci anni di presenza al bancone della giuria, Selvaggia Lucarelli lascerà il ruolo per dedicarsi a una nuova avventura su Canale 5 come conduttrice dell’Isola dei Famosiregistrata nelle Filippine.

Questo spostamento ha fatto ripartire il gioco degli incastri dietro le quinte, con interrogativi sulla composizione definitiva della giuria e sul nome che prenderà il posto vacante.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni si sono concentrate su due fronti distinti: da una parte le conferme o meno dei volti già noti in giuria, dall’altra l’identificazione del sostituto di Lucarelli.

La questione non riguarda soltanto l’elenco degli opinionisti, ma ha implicazioni sulle dinamiche mediatiche dello show, visto che i giudici svolgono un ruolo centrale nel creare discussioni e interesse attorno alle puntate.

Riconferme tra i giudici: la telefonata che prova stabilità

Un elemento che ha smorzato le voci di una rivoluzione completa nella giuria è arrivato tramite un confronto tra il giornalismo televisivo e uno dei protagonisti: Ivan Zazzaroni.

In seguito a un colloquio, è emersa la conferma che lui, insieme a Carolyn SmithFabio Canino e Guillermo Mariottosarebbe stato informato di una riconferma per l’edizione 2026. La secca definizione «Bugia» è stata usata per respingere le ipotesi di un rimpasto totale, segnalando che almeno la struttura portante della giuria dovrebbe restare intatta.

Perché le riconferme contano

L’ipotesi di mantenere quattro dei volti storici ha un impatto diretto sulla continuità del programma: il linguaggio critico e le dinamiche tra giudici sono elementi che producono contenuti collaterali utili alla programmazione settimanale. La riconferma di Zazzaroni, Smith, Canino e Mariotto riduce il rischio di un’operazione di ricambio totale che avrebbe alterato la fisionomia di Ballando con le Stelle per il 2026.

Il candidato al posto di Lucarelli: due nomi in pole

Con la casella lasciata libera da Selvaggia Lucarelliil casting per il ruolo di giurato/accreditato per alzare la palette dei voti è concentrato su due possibili ingressi. Il primo nome è quello di Alberto Matanogià noto allo show per il ruolo svolto negli ultimi anni come giudice a bordo campo e amministratore del cosiddetto tesoretto. L’altro profilo considerato è Barbara D’Ursoche si è avvicinata ultimamente al programma anche come concorrente.

La scelta tra Matano e D’Urso implica scenari diversi: Matano rappresenta una continuità legata alla familiarità con i meccanismi interni dello show, mentre D’Urso porterebbe una forte capacità di attrazione mediatica e il ritorno a un ruolo di primo piano dopo anni di lontananza dai grandi ruoli in onda. In entrambi i casi si tratterebbe di scelte mirate a mantenere la visibilità del programma senza strappi eccessivi.

Implicazioni per la conduzione e per il pubblico

Se da un lato l’assenza di Lucarelli è spiegata dalla necessità logistico-editoriale di seguire l’Isola dei Famosi su Canale 5, dall’altro la decisione su chi la sostituirà avrà ricadute su come verranno gestite le polemiche e i momenti di confronto nello show. La scelta di un personaggio con forte personalità mediatica tende a trasformare ogni puntata in un evento discusso anche al di fuori della prima serata, mentre una soluzione più «internista» garantisce equilibrio e competenza tecnica.

Il passaggio di Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi e le novità del format

La nuova esperienza di Selvaggia Lucarelli come conduttrice dell’Isola dei Famosi segna un ritorno al reality in una veste differente rispetto al passato. Le riprese del programma si svolgeranno nelle Filippine e la formula prevede una registrazione delle puntate da mandare in onda in autunno, con una gestione delle eliminazioni e delle dinamiche di gioco stabilita dalla produzione stessa. Per Milly Carlucci e il suo team, la partenza di Lucarelli comporta la necessità di ripensare il cast della giuria, ma non necessariamente di procedere a rivoluzioni radicali.

Nel complesso, la stagione 2026 promette di essere ricca di cambiamenti nei palinsesti e nelle assegnazioni dei ruoli chiave: da una parte la conferma di figure di lunga data a Ballando con le Stelle, dall’altra l’arrivo di Selvaggia Lucarelli su Canale 5 alla guida di un format che cambia pelle. I dettagli definitivi saranno resi noti nelle prossime settimane, ma al momento il quadro suggerisce una strategia orientata alla stabilità con aperture ponderate verso nomi capaci di garantire visibilità.