L’attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle è già altissima e, ancora prima dell’annuncio ufficiale del cast, l’attenzione del pubblico si concentra sulla giuria. Chi sarà il nuovo giudice pronto a sostituire Selvaggia Lucarelli?

Ballando con le stelle, nuovo giudice: rivoluzione nell’intera giuria?

Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, un solo posto sembrerebbe realmente in discussione: quello occupato da Selvaggia Lucarelli, pronta a una nuova avventura televisiva che potrebbe allontanarla temporaneamente dal programma di Rai 1.

Le indiscrezioni hanno alimentato un acceso dibattito tra gli appassionati dello show di Milly Carlucci, soprattutto perché la giuria rappresenta da sempre uno degli elementi più caratteristici e riconoscibili del format. Negli ultimi giorni si è persino parlato di una rivoluzione totale della giuria, con diversi componenti storici pronti a lasciare il programma.

Una ricostruzione che, però, sarebbe stata rapidamente ridimensionata.

A intervenire sulla questione è stato Roberto Alessi, che ha smentito le voci relative a un cambiamento radicale. Secondo quanto riportato dal giornalista, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto sarebbero tutti confermati per la prossima stagione. Una notizia che rassicura i fan del programma, affezionati a una squadra che da anni accompagna il successo del talent show di Rai 1.

Ballando con le Stelle, nuovo giudice: chi sostituirà Selvaggia Lucarelli?

Se davvero Lucarelli dovesse lasciare il suo posto, chi potrebbe sostituirla? Tra i nomi più chiacchierati figurano quelli di Alberto Matano e Barbara d’Urso. Matano rappresenterebbe una soluzione interna, essendo già una presenza consolidata all’interno del programma. Il conduttore de La Vita in Diretta gode della stima del pubblico e potrebbe garantire continuità ed equilibrio alla giuria. Diverso il discorso per Barbara d’Urso, il cui nome continua a essere accostato a numerosi progetti televisivi dopo l’uscita da Mediaset. Un eventuale approdo a Ballando con le Stelle rappresenterebbe un ritorno importante sulla televisione generalista e attirerebbe inevitabilmente grande attenzione mediatica.

Dal canto suo, Milly Carlucci continua a mantenere il massimo riserbo. La conduttrice ha spiegato che qualsiasi decisione verrà presa solo dopo un’attenta valutazione degli equilibri complessivi del cast. Per il momento, dunque, non ci sono conferme ufficiali. L’unica certezza è che la questione della giuria continuerà a tenere banco per tutta l’estate, alimentando curiosità e aspettative in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle.