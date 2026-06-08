Mondiali 2026: l'Iran si allena per la prima volta a Tijuana

Tijuana, 8 giu. (askanews) – Passetti laterali, corsette di scarico e primi tocchi di palla: la nazionale di calcio dell’Iran ha svolto il suo allenamento inaugurale a porte chiuse domenica sera in Messico, dove è appena arrivata per stabilire il proprio quartier generale per il Mondiale.Nel pieno della polemica sui visti negati ad alcuni membri dello staff da parte degli Stati Uniti, dove “Team Melli” dovrà disputare le sue tre partite del girone, la squadra sta cercando di preservare la propria tranquillità a Tijuana, città di confine con la California.Dalla fine di febbraio e dai primi attacchi israelo-americani contro l’Iran, la guerra condotta dagli Stati Uniti ha generato numerose incertezze sulla sua partecipazione al torneo.

Ora che la presenza è finalmente confermata, gli allenamenti devono svolgersi a porte chiuse e restare vietati alla stampa “fino all’11 giugno”, ha spiegato un portavoce della squadra.Ma con la moltitudine di guardie nazionali pesantemente armate dispiegate in città per garantire la sicurezza della nazionale, è difficile per i giocatori passare inosservati. Domenica sera, al calare del sole, il loro bus ha attraversato il cordone di militari che protegge lo stadio Estadio Caliente, sede abituale degli Xolos de Tijuana.