A fine maggio Belen è stata accusata di aver provocato due incidente stradali a Milano e di non essersi fermata.

Non è certo un periodo tra i più facili e felici per Belen Rodriguez, dopo il malore e il ricovero in ospedale, la showgirl argentina, a fine maggio, avrebbe provocato due incidenti stradali a Milano, con rischio denuncia per omissione di soccorso e lesioni. Ora, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la showgirl argentina rischierebbe di andare a processo.

I dettagli.

Belen Rodriguez rischia di andare a processo: l’indiscrezione

La serenità sembra ancora lontano per Belen Rodriguez, almeno secondo quanto rivelato nella sua newsletter da Gabriele Parpiglia. Come ricorderete, oltre al malore, Belen è finita al centro della cronaca per due presunti incidenti che avrebbe provocato a Milano. Inoltre, la showgirl argentina, non si sarebbe fermata a prestare soccorso.

Negli scorsi giorni si è parlato di un rischio denuncia nei confronti della Rodriguez per omissione di soccorso e per lesioni. Ora Parpiglia ha rivelato che Belen potrebbe andare a processo. I dettagli.

“Andrà a processo”, l’indiscrezione su Belen Rodriguez: ecco cosa rischia la showgirl argentina

Ecco quanto ha scritto nella sua newsletter Gabriele Parpiglia, sul rischio processo per Belen Rodriguez dopo i due presunti incidenti da lei provocati a Milano: “l’omissione di soccorso e i conseguenti danni fisici riportati hanno fatto scattare le denunce da parte delle vittime del ‘momento’ no di Belen Rodriguez alla guida.

Denunce che però, attenzione, sarebbero scattate in egual misura d’ufficio per omissione di soccorso e lesioni, grazie alle Forze dell’Ordine che hanno ricostruito il quadro inerente al percorso fatto su strada e interrogato chi è stato ‘travolto’ dall’auto della Rodriguez. Dunque, Belen andrà a processo. A rischio non solo la patente, ma anche la fedina penale e cittadinanza italiana“. Al momento non ci sono state né conferme né smentite da parte di Belen sull’indiscrezione.